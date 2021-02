Stardew Valley s’offre un jeu de plateau officiel

Le jeu de gestion de ferme revient, cette fois sous la forme d’un jeu de plateau coopératif jusqu’à 4 joueurs.

On ne présente plus le RPG Stardew Valley. Après avoir hérité de la ferme familiale, le jeu vidéo édité par Chucklefish Games vous invite à faire prospérer votre propre exploitation agricole. Entre culture et bétail, la recette du jeu de gestion a fait ses preuves depuis sa sortie initiale en 2016. D’abord disponible sur PC, le titre s’est finalement exporté sur PlayStation 4 et Xbox One, avant d’arriver sur Nintendo Switch en 2017, puis sur mobile. Il ne manquait finalement au jeu qu’une version physique pour compléter son palmarès, et c’est désormais chose faite.

Comme sur ses versions vidéoludiques, Stardew Valley : The Board Game propose aux joueurs (de 1 à 4) de coopérer pour développer une exploitation agricole en devenir. Pour cela, il faudra mener à bien les dernières volontés du défunt grand-père, en cultivant ses terres, aller pêcher, ou en sympathisant avec les voisins du village. Loin d’être un simple portage, l’éditeur promet sur son blog officiel que cette nouvelle déclinaison de la licence offrira une véritable complexité, tout en précisant qu’il “n’est pas censé être un petit jeu occasionnel”. Il faudra donc du temps pour en venir à bout.

Stardew Valley est accessible dès aujourd’hui. Les fans français devront cependant prendre leur mal en patience avant de tester le jeu dans sa version physique, puisqu’il est pour le moment disponible uniquement sur le site de l’éditeur Chucklefish Games, et limité aux États-Unis, pour un prix de départ fixé à 55$, soit environ 45€. Son arrivée en Europe est cependant prévue, lorsque les conditions sanitaires le permettront, précise le communiqué officiel.