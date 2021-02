Oculus Quest : cette fonction propulse votre canapé dans la réalité virtuelle

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de modéliser votre canapé afin de jouer tout en étant assis ! Pratique, non ?

Après l’ajout du multi-comptes et du partage d’applications sur l’Oculus Quest 2, Facebook revient désormais avec une autre fonctionnalité qui devrait plaire aux moins physiques d’entre nous. Avec la dernière mise à jour de l’Oculus Quest, l’entreprise en a profité pour ajouter une fonctionnalité très intéressante mais toujours en cours test. Les joueurs qui utilisent le casque de réalité virtuelle peuvent désormais modéliser leur canapé afin qu’il soit présent lors d’une partie de jeu vidéo.

Cette fonctionnalité se base sur un système qui était déjà présent sur l’Oculus Quest, à savoir le mode Guardian. C’est un mode qui vous permet originellement de définir l’air de jeu disponible au préalable d’une partie. Pour ce faire, il suffit de délimiter les contours de cette aire avec la manette. Une fois plongé dans une partie, si vous vous approchez de ces limites, elles agissent comme si elles étaient en réalité des murs invisibles. Dans le même esprit, le mode Guardian dispose maintenant d’une fonctionnalité qui vous permet de détourer vos meubles afin de les modéliser en jeu.

Pour cela, il vous suffit de toucher l’objet en question, préférablement votre canapé ou une chaise, puis d’indiquer son volume réel. Ainsi, l’objet sera modélisé et une fois le casque sur vos yeux, si vous approchez de cet objet, vous pourrez vous assoir dessus. L’Oculus Quest détectera alors que vous souhaitez passer en « mode canapé » et ainsi jouer assis. La fonctionnalité est cependant encore en phase expérimentale et n’est donc pas disponible pour tout le monde. Ceci dit, on trouve que c’est plutôt une bonne idée, surtout pour les personnes qui ont des parties intenses ou qui jouent à des jeux ne nécessitant pas d’être debout. Cela rajoute une dimension de confort non négligeable.