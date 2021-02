Canon EOS M50 Mark II, l’appareil idéal pour se lancer dans le TikTok-game ?

Canon Europe lance l’EOS M50 Mark II, un petit hybride polyvalent parfaitement adapté aux créateurs de contenus sur les réseaux sociaux.

Les voyages ont beau ne plus vraiment être à l’ordre du jour, les plateformes de vidéos, quant à elles, ont définitivement le vent en poupe. Twitch enchaîne les records, tandis que TikTok continue son ascension effrénée dans sa quête de nouveaux utilisateurs. Rendez vous compte : entre le troisième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020, l’application chinoise de courtes vidéos a vu son utilisation mensuelle augmenter de 93 % chez les 16-64 ans. Et face à cet engouement pour la création et le partage de contenus vidéos, Canon dégaine l’arme ultime : accueillez l’EOS M50 Mark II.

Au menu, on retrouve un appareil compact avec son capteur APS-C de 24,1 millions de pixels, sans lésiner sur la connectique, dans laquelle on retrouve une sortie vidéo HDMI sans compression pour diffuser directement ses contenus en Full HD sur Twitch ou YouTube, ainsi qu’une connectivité WiFi et Bluetooth ou encore une prise USB. S’agissant de réseaux comme TikTok, l’EOS M50 Mark II vous permettra de tirer votre épingle du jeu face à ceux qui filment avec leurs smartphones, grâce à son mode cadrage vertical parfaitement adapté à une diffusion sur les réseaux sociaux. On retrouve également un écran tactile orientable afin d’avoir toujours un retour à portée de main. Sinon, l’appareil est capable de filmer jusqu’en 4K et on retrouve aussi une entrée micro 3,5 mm pour capter le son avec un micro professionnel.

Mais le Canon EOS M50 Mark II n’est pas seulement compact, il peut également se montrer particulièrement polyvalent puisque son objectif est interchangeable contre n’importe quelle optique de la gamme Canon EF-M et Canon EF (avec une bague d’adaptation), comme un ultra grand-angle pour du vlogging, par exemple.

Le Canon EOS M50 Mark II sera disponible à la fin du mois de mars au prix de 609€ boîtier nu, 729€ avec l’objectif EF-M 15-45, 959€ avec l’objectif EF-M 15-45 ainsi que l’EF-M 55-200, et enfin, 979€ accompagné de l’optique EF-M 18-150.