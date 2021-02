Henry Cavill tease un nouveau projet autour d’un jeu vidéo

Sur Instagram, Henry Cavill a voulu jouer avec ses abonnés et il a perdu. Il a partagé un cliché de ce qui ressemble à son prochain projet, mais l’image est trop floue pour être décryptée. Du moins, c’est ce qu’il pensait : Game Pressure a réussi à lire des mots en lien avec la saga vidéoludique Mass Effect.

Henry Cavill est de retour sur le tournage de The Witcher. L’acteur a partagé pour cette occasion un cliché de sa séance de maquillage avec une légende plus qu’énigmatique. « Projet secret ? Ou juste des papiers avec des mots au hasard… J’imagine que vous allez devoir patienter pour le savoir. » Si l’acteur pensait avoir trouvé la bonne parade pour éviter de divulguer trop d’informations sur ce mystérieux projet, mais c’était sans compter sur les journalistes de Gamepressure. À l’aide du logiciel Focus Magic, qui permet d’accentuer une image de manière extrêmement précise pour obtenir un cliché net, ils ont réussi à déchiffrer quelques-uns des mots présents sur cette mystérieuse page. On y lire : « Cerberus », « Moissonneurs », « Geth » ou encore « Tali’Zorah ». Si les mots n’ont aucun rapport avec la saga de The Witcher, ils font référence à une autre série vidéoludique. Comme le note le média américain, il s’agit de la page Wikipedia de Mass Effect 3. Il est peu probable qu’Henry Cavill imprime ce genre de page pour son simple plaisir, on imagine donc qu’une adaptation est en cours de développement. Rien n’a été officiellement annoncé, mais on gardera l’œil ouvert. Nul doute que si l’acteur est associé au projet, il ne manquera pas de nous l’annoncer via ses réseaux sociaux.

Pour rappel, la saga débutée en 2007 nous plonge en 2148 alors que l’humanité découvre une technologie d’origine extraterrestre lui permettant de partir à la conquête de l’espace. Le joueur incarne le Commandant Shepard, qui a pour mission de sauver la galaxie des Moissonneurs, une race de machine très puissantes qui cherchent à anéantir toute trace de vie évoluée dans la galaxie. Le premier opus du jeu développé par BioWare a eu droit à trois suites, respectivement en 2010 et 2012. Des spin-offs ont aussi été développés comme en 2017 avec Mass Effect : Andromeda.