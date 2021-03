Cette IA redonne vie à vos anciennes photos de famille… et c’est flippant

Le site MyHeritage vient de mettre en place un nouveau service vous permettant d’animer d’anciennes photos… et c’est aussi effrayant que fascinant.

Vous vous rappelez de MyHeritage ? Il s’agit d’une plateforme de généalogie en ligne qui permet de découvrir vos illustres ancêtres grâce à votre ADN. Après vous avoir permis de recréer votre arbre généalogique, la plateforme va encore plus loin avec une impressionnante intelligence artificielle qui va jusqu’à redonner vie à vos aïeux !

“It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0 — MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021

Baptisé Deep Nostalgia, l’outil génère des résultats particulièrement convaincants… mais aussi un peu effrayants. Comme par magie, l’IA transforme des visages statiques qu’on pensait figés pour toujours et leur fait bouger la tête, sourire et même cligner des yeux. Sur Twitter, les internautes s’en sont donné à coeur joie pour animer leurs aïeux, ou encore d’anciennes personnalités décédées comme le mathématicien Alan Turing, ci-dessous.

So glad to see finally #AlanTuring "alive"! Makes me feel even more connected to computer science and #AI. Via @MyHeritage https://t.co/FKYlBHELAR pic.twitter.com/lWbsYzcvR3 — Kristian Kersting (@kerstingAIML) February 27, 2021

On doit Deep Nostalgia à une société israélienne répondant au nom de D-ID, spécialisée dans le deep learning et la reconstruction d’images vidéos. Pour animer ces visages, l’IA s’appuie sur des mouvements de visages préenregistrés, tout en déterminant quel type de mouvement se montre le plus réaliste en fonction de l’image source. La technique est peu ou prou identique à celle utilisée par les deepfakes, qui s’appuient eux aussi sur le deep learning. Par ailleurs, même si Deep Nostalgia a été conçue pour animer des visages humains, elle fonctionne aussi très bien sur des peintures et même des statues, comme on peut le constater sur ce tweet (ci-dessous) de l’archéologue @FlintDibble qui est parvenu à animer le buste d’Alexandre le Grand… et c’est flippant.

Here's Alexander the Great pic.twitter.com/djbnzszFM0 — Flint Dibble 🍖🏺📖 (@FlintDibble) February 28, 2021

Si vous souhaitez vous y essayer, il vous faudra nécessairement passer par la création d’un compte sur MyHeritage. Vous pourrez ensuite animer jusqu’à cinq photos gratuitement. Le site précise également que les photos que vous compter rentrer dans Deep Nostalgia ne sont pas partagées, et restent seulement sur les serveurs de MyHeritage.