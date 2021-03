Perserverance : un nouvel easter egg découvert par les internautes

Décidément, Perserverance est plein de surprises. Peu après l’atterrissage du rover sur Mars, de nombreux internautes avait découvert que l’Agence spatiale américaine avait glissé un message codé sur le parachute du robot. Il avait rapidement été déchiffré. Mais ce n’est visiblement pas le seul clin d’œil fait par les équipes de la NASA. L’un des experts de l’agence avait prévenu « Parfois, on glisse des messages dans nos travaux pour que d’autres les trouvent, donc nous vous initions à tous essayer de les trouver ». Une déclaration prise au mot par les passionnés d’exploration spatiale, qui viennent de découvrir un nouveau détail sur sa carrosserie. Sur un cliché, on peut apercevoir un portrait de famille. La gravure dépeint tous les rovers de la NASA qui ont foulé le sol de Mars. On peut notamment retrouver Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity. Ils ont respectivement été lancés en 1997, 2004 et 2012. Même le petit dernier, Perserverance s’est fait tirer le portrait. Il est même accompagné par son petit drone, Ingenuity. Ce dernier devrait tenter de voler dans le ciel de Mars plus tard cette année.

I’m part of a proud lineage of robotic explorers, carrying the torch forward on Mars. This plaque I carry pays tribute to those who’ve gone before me, and to new possibilities ahead. #CountdownToMars https://t.co/P1VdyrIW2O pic.twitter.com/RL2hSWS0oL

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 26, 2021