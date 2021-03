Hectar : Le PDG de Free, Xavier Niel, lance une école d’agriculture

Cinq ans après le lancement de sa célèbre école 42, le milliardaire et patron de Free Xavier Niel se lance dans le secteur primaire avec Hectar, une école de formation gratuite et ouverte à tous destinée, aux apprentis agriculteurs.

L’idée a beau être originale, elle n’est finalement pas si surprenante venant de Xavier Niel. Le milliardaire et créateur de l’opérateur Free multiplie les cordes à son (grand) arc. Après les télécoms, la presse (il est copropriétaire du groupe Le Monde depuis 2010) ou encore l’immobilier, l’homme d’affaires a annoncé aujourd’hui la création d’Hectare, une école gratuite et ouverte à tous, et destinée à former les agriculteurs de demain. Comme pour l’école 42, fondée en 2016, aucune formation ni condition particulière n’est requise pour intégrer Hectare, si ce n’est la motivation. L’établissement devrait ouvrir ses portes dans seulement quelques mois, à l’occasion de la rentrée de septembre 2021.

Située dans les Yvelines, à une petite heure de Paris, cette nouvelle école se situera dans le domaine de la Boissière, rapportent nos confrères de Capital. Dans cette ferme de 600 hectares acquise par le milliardaire pour 18 millions d’euros, les futurs étudiants bénéficieront de tout le confort d’un campus. Ils profiteront aussi de plusieurs hectares de friches de champs cultivables pour leurs travaux pratiques, ainsi que d’un troupeau de 27 vaches normandes.

Soutenir l’agriculture

Si ce projet est ambitieux, il se veut surtout d’utilité publique. En fondant l’école Hectare, Xavier Niel espère ainsi soutenir l’agriculture, à l’heure où près de 400 000 éleveurs et cultivateurs devraient partir à la retraite d’ici dix ans. L’objectif du milliardaire ? Former 2000 étudiants à l’agriculture et à la reprise d’exploitation dès la première année d’existence d’Hectare. Par la suite, on peut imaginer un développement similaire à celui de l’école 42, qui compte aujourd’hui plus d’une trentaine de campus partenaires répartis dans 22 pays.