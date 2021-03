Un hôtel de Las Vegas va abriter un studio de Podcast

L’un des plus grands hôtels du strip de Las Vegas investit dans le podcast. Il accueillera un studio dédié à la création d’émissions sur le sport. Wynn Resorts noue un partenariat de 3 ans avec Blue Wire, une entreprise spécialisée dans ce genre de contenu.

Les podcasts ont la cote, à tel point qu’ils investissent désormais Las Vegas. Wynn Resorts, propriétaire de l’un des plus gros hôtels du Strip, annonce avoir investi plus de 3,5 millions de dollars dans Blue Wire. L’accord conclu avec le réseau de podcasts sportifs prévoit la construction d’un studio dédié, directement dans l’hôtel américain. Cette salle d’un nouveau genre accueillera des personnalités du podcast Blue Wire ainsi que des athlètes vedettes. Le but pour Wynn Resorts : inciter les touristes à venir visiter le palace, s’enthousiasmer pour le sport et surtout parier sur leurs équipes et sportifs préférés. Craig Billings, président de Wynn Resorts, a expliqué que le projet serait « activé » lors de grands événements sportifs comme March Madness (un tournoi de basket-ball) et le coup d’envoi de la NFL. L’ouverture du studio est prévue pour cet été et il devrait rester affilié à Blue Wire pendant au moins 3 ans. Wynn devrait produire des podcasts estampillés WynnBet, en plus de bénéficier de plusieurs publicités dans le reste du catalogue.

We’re going to Vegas, Baby! ♠️⁰⁰Announcing a first of its kind partnership with @WynnLasVegas 👇 pic.twitter.com/QtjYqPgbCn — Blue Wire Podcasts (@bluewirepods) February 25, 2021

Blue Wire a récolté 5 millions de dollars

Parallèlement à cet accord financier, Blue Wire a levé 5 millions de dollars. La firme diffuse pas moins de 140 émissions, toutes portées sur le sport. L’argent récolté servira à engager une équipe de direction et à recruter des talents éditoriaux. Le but pour l’entreprise, s’imposer durablement dans l’univers du podcast sportif et faire des minorités dans le sport son fer de lance. Reste à voir désormais quel succès connaîtront les nouveaux podcasts en partenariat avec Wynn Resorts. D’ailleurs, l’hôtel n’est pas le seul à avoir investi dans le secteur puisque l’entreprise de paris en tous genres, BetMGM, a noué des liens étroits avec The Athletic. La société spécialisée dans les contenus et podcasts sportifs, va bénéficier d’un hub entier dédié sur le site web de BetMGM pour diffuser ses contenus. Le podcast est aussi au cœur de la stratégie de Spotify, qui pourrait bientôt proposer un abonnement payant via la plateforme Anchor.