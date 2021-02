Hasbro : des projets TV tous azimuts

Cinéma Par Olivier le 28 février 2021 à 13h00

Hasbro veut capitaliser sur ses franchises et a annoncé le développement de plusieurs séries et films basés sur ses licences les plus connues. My Little Pony, Transformers, Donjons et Dragons, il y aura de tout pour tous les goûts.