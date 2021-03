Sport : Gatorade lance un patch intelligent pour analyser votre transpiration

La marque de boisson énergétique américaine Gatorade se lance dans le sport connecté, en commercialisant un patch capable d’analyser votre transpiration pendant un effort physique.

Pour toutes celles et ceux qui voudraient analyser leurs performances sportives sans avoir à investir dans une smartwatch, Gatorade a la solution. Connus sous le nom de Gx Sweat Patch, ces nouveaux gadgets connectés signés par la marque de boissons énergétiques américaine se placent sur l’avant-bras lors d’un entraînement. Connectés à votre smartphone, ces derniers analysent en temps réel votre transpiration, votre taux d’hydratation, ainsi que votre taux de sodium. Basé sur votre poids, et l’intensité de l’entraînement, l’application iOS dédiée permet également un suivi complet de l’activité physique sur le long terme.

Une vitrine pour la marque

Si la marque se lance dans un tel projet, c’est avant tout pour promouvoir sa propre gamme de boissons énergétiques dédiées au sport et à la récupération physique. Ainsi, après un entraînement, l’application analyse vos résultats, et vous indique la quantité de protéines et de liquide à consommer dans les heures qui suivent pour vous assurer une séance de sport la plus efficace possible. “Notre objectif est d’apporter la science et les services avancés que nous fournissons aux athlètes d’élite à quiconque cherche à améliorer ses performances” explique ainsi Brett O’Brien, directeur général de Gatorade. Pour autant, ces patchs restent un investissement conséquent : en plus d’être à usage unique, ils coûtent près de 25$ les deux unités. Un sacré investissement, qui pourrait être rapidement amorti par l’achat d’une montre connectée rechargeable. Ils sont en vente directement depuis le site officiel de la marque.