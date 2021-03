Amazon abandonne son nouveau logo… pour une affaire de moustache

Amazon change de look dans les magasins d’applications Android et iOS. Le géant du e-commerce, qui avait déjà offert un nouveau logo à son service il y a quelques mois, a opté pour une identité visuelle qui prête moins à confusion. L’ancien « nouveau » logo ressemblait visiblement trop à Adolf Hitler.

Voilà un logo qui pourrait trôner fièrement parmi les pires logos de l’histoire. Il y a quelques semaines, Amazon dévoilait la nouvelle identité visuelle de son application Android et iOS. Une image reprenant le mythique sourire de l’entreprise, posé sur un carton de livraison. Une image en apparence inoffensive, mais qui a suscité de vives réactions chez les internautes. Désormais, Amazon doit faire marche arrière après avoir été la cible de nombreux détournements. Au début de l’année 2021, le petit chariot était remplacé par un sourire et surtout un adhésif bleu, un peu à la manière d’une moustache. Mais pour certains, il rappelle aussi une période sombre de l’histoire, avec ses allures d’Adolf Hitler minimaliste.

Donc là, Amazon change de Logo car certains voient le "H Word" à gauche. Un vrai sosie !

AU secours. https://t.co/UXw8Q8dGyg — Skyyart (@Skyyart) March 2, 2021

Le petit chariot disparaît au profit d’un carton souriant

La firme a donc changé son fusil d’épaule, pas en revenant à son ancien logo, mais simplement en repensant son identité visuelle pour éviter la confusion. On garde le petit sourire qui va de A à Z, mais l’adhésif a changé de forme. Sur Twitter, ils sont déjà nombreux à regretter le chariot iconique du géant du e-commerce. Qu’ils se rassurent, le site lui reste inchangé et affiche toujours le mythique sourire qui vise à montrer l’exhaustivité du catalogue des produits disponibles à la vente. En 1994, un simple A sur fond bleu faisait alors office de logo. La firme de Jeff Bezos, d’abord spécialisée dans la vente de livres, avait adopté cette identité visuelle noire et orange en 2000. Grand bien lui a fait puisqu’il siège maintenant parmi les logos les plus reconnaissables du monde, aux côtés d’Apple et sa mythique pomme par exemple.