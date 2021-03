La marque chinoise vient d’annoncer la présentation imminente de sa nouvelle gamme de Find X3 Series. Parmi elle, on retrouvera un Oppo Find X3 de tous les superlatifs, de quoi faire trembler Samsung ?

Le 11 mars prochain à 12h30 (heure française), Oppo lèvera le voile sur sa toute nouvelle gamme Find X3 Series, laquelle comprendra son futur fleuron, l’Oppo Find X3 Pro. Futur concurrent au Galaxy S21 Ultra de Samsung, le Find X3 Pro devrait cocher de nombreuses cases, à commencer par l’intégration d’un SoC Snapdragon 888, mais aussi un écran qui devrait offrir « aux utilisateurs l’affichage le plus net, le plus précis, le plus fluide et le plus confortable à ce jour », indique la marque.

Plus concrètement, le smartphone pourrait disposer d’un écran QHD+ de 6,7 pouces avec des couleurs 10 bits. Il s’agirait d’une dalle LTPO, qui offre l’avantage de permettre au smartphone d’avoir un taux de rafraîchissement variable, de 10 à 120 Hz, afin d’économiser la batterie. Du côté de la photo, l’Oppo Find X3 Pro pourrait également être plutôt prometteur, avec pas moins de quatre capteurs : un grand-angle et un ultra grand-angle de 50 MP chacun, un téléobjectif 2X de 13 MP, et un objectif macro qui pourrait même faire office de microscope avec un grossissement jusqu’à 25X. Pour finir, on aurait droit à une batterie de 4 500 mAh qui pourrait être rechargée à la vitesse de 65W. Pour compléter la gamme, on pourrait également trouver un Oppo Find X3 Lite ainsi qu’un Oppo Find X3 Neo, qui ferait office de modèle standard.

Oppo Find X3 Pro, Lite and Neo 👀 – Announcement: March 11

– Pre-order: March 31

– Launch: April 14 pic.twitter.com/s7kf9thmD2 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2021

Rendez-vous le 11 mars prochain pour découvrir les nouveautés d’Oppo, à partir de 12h30 ! D’après le leaker Jon Prosser (ci-dessus), les smartphones présentés par Oppo la semaine prochaine pourraient atterrir en précommande le 31 mars prochain, avant un lancement le 14 avril.