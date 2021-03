Spotify : des milliers de chansons de K-Pop retirées de la plateforme

Les fans de K-Pop sur Spotify vont devoir prendre leur mal en patience. Des milliers de chansons du genre ont purement et simplement été retirées de la plateforme de streaming musical. Spotify est en conflit avec le distributeur sud-coréen KakaoM, qui détient les droits de nombreux artistes.

Les fans de K-Pop ont vu leurs playlists drastiquement réduites sur Spotify. Depuis le 1er mars, des milliers de chansons du genre ont été retirées de la plateforme. À l’origine de cette suppression massive, un conflit qui oppose le géant du streaming suédois et le distributeur sud-coréen KakaoM. Ce dernier détient les droits de diffusion de nombreux artistes et est en pleine négociation avec Spotify pour le renouvellement. Interrogée par NME, la firme explique « nous travaillons avec KakaoM depuis un an et demi pour renouveler l’accord de licence mondial, afin que la musique de leurs artistes reste disponible aux 345 millions d’auditeurs de Spotify sur près de 170 marchés à travers le monde. » Spotify ajoute « Malgré tous nos efforts, l’accord de licence existant a pris fin. Le fait que nous ne soyons pas encore parvenus à un accord mondial est regrettable pour leurs artistes, ainsi que pour les fans et auditeurs du monde entier. Nous espérons que cette perturbation ce temporaire et que nous pourrons résoudre la situation rapidement. Nous restons déterminés à travailler avec les titulaires des droits locaux, y compris KakaoM ».

artists that had their stuff on spotify deleted, a thread wei

kim wooseok

the boyz

d1ce

bibi

minseo

iu

victon

pink fantasy

epik high

cherry bullet

oneus

e'last

cravity

giriboy

june

kim sunggyu

bae173

moonbyul

dpr live

wh3n

woo!ah!

hyolyn

code kunst

drippin

jannabi

jukjae — ً (@lemonphobic) February 28, 2021

L’arrivée de Spotify en Corée du Sud en cause ?

Si la plateforme ne donne pas plus d’informations sur la nature du désaccord avec KakaoM, c’est le lancement de la plateforme dans le pays qui pourrait être en cause. En effet, la société mère possède et exploite également le service de diffusion MelOn, l’une des plateformes musicales en Corée du Sud. Il y a fort à parier que la société ne voit pas l’arrivée de Spotify sur le marché d’un très bon œil. L’un des artistes du groupe Epik High s’est exprimé sur le sujet. « Apparemment, un désaccord entre notre distributeur KakaoM et Spotify a rendu notre nouvel album Epik High is Here indisponible à l’international, contre notre volonté. Peu importe qui est en tord, pourquoi les fans et les artistes sont-ils toujours ceux qui souffrent lorsque les entreprises placent la cupidité avant l’art ? ». Reste à voir désormais si, et quand, les deux parties arriveront à une entente. Pour le moment, de nombreux titres sont indisponibles. Sur Twitter, une internaute a dressé la liste des artistes concernés.