Warner Bros prépare un nouveau film sur Superman

L’homme d’acier n’a pas encore dit son dernier mot. Selon le média spécialisé Shadow and Act, Warner Bros prépare un nouvel opus aux aventures de Superman. Clark Kent devrait à nouveau être incarné par Henry Cavill.

En 2013, Zack Snyder lançait officiellement le DCEU avec Superman : Man of Steel. Mais après deux opus et plusieurs apparitions dans Justice League et Batman V Superman, les aventures du super-héros sur le grand écran semblaient terminées. Visiblement, Clark Kent n’est pas encore à la retraite. Selon le média spécialisé Shadow and Act, Warner Bros prépare un nouveau film centré sur le personnage des comics. Encore au stade embryonnaire, le projet sera produit par nul autre que J.J. Abrams et son entreprise Bad Robot. Si pour le moment aucun réalisateur n’est encore rattaché au projet, on sait déjà qui sera à l’écriture. Warner Bros a débauché l’écrivain et journaliste Ta-Nehisi Coates pour le scénario. L’Américain est connu pour avoir rédigé plusieurs best-sellers ces dernières années dont The Beautiful Struggle, We Were Eight Years in Power et Between the World and Me. Pour ce dernier, il a même obtenu le titre de livre de l’année en 2015. Toby Emmerich, président de Warner Bros s’est réjouit de cette nouvelle collaboration dans un communiqué : « Nous sommes convaincus que son interprétation de Superman offrira aux fans une façon nouvelle et passionnante de voir l’homme d’acier ». Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il œuvre sur une production du genre puisqu’il avait aussi travaillé sur une série de bandes dessinées : Black Panther : World of Wakanda en 2016.

Henry Cavill de retour dans la peau de Clark Kent

Si pour l’instant Warner Bros ne donne pas plus d’informations sur celui qui campera le super-héros, il y a fort à parier que c’est Henry Cavill qui s’y collera. L’acteur britannique est bien occupé puisqu’il est actuellement sur le tournage de The Witcher saison 2 et prépare une adaptation de la saga vidéoludique Mass Effect. Il sera aussi de retour dans Justice League : Snyder Cut, le 22 avril prochain dans nos vertes contrées. Reste à voir désormais si la nouvelle version du film de 2017 nous donnera un aperçu de ce que pourrait nous réserver ce Superman 3.