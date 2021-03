Une application xCloud pour PC Windows est actuellement en test

Microsoft n’avait pas annoncé qu’une application xCloud pour PC débarquerait un jour, mais une première version est bien en phase de test selon The Verge.

Microsoft serait en train de finaliser son application Xbox Games Streaming pour les PC Windows. Le mois dernier, on vous avait déjà informé d’une bêta ouverte pour navigateur en approche. L’application n’a pas encore été lancée mais est actuellement en test et elle donnerait accès au service de cloud gaming xCloud mais pas seulement. Une fois lancée officiellement, l’application vous permettra de streamer vos jeux depuis xCloud et depuis votre Xbox Series X ou S. Pour le moment, il est impossible de le faire car cette action n’est pas prise en charge par l’application Companion des consoles Xbox.

Un journaliste de The Verge a publié une courte vidéo de l’application en test. Il précise qu’il y a une prise en charge complète de l’écran tactile, ce qui permet aux utilisateurs de Microsoft Surface de jouer sans manette, par exemple. Il devrait aussi y avoir une prise en charge du gyroscope, même si la version test ne semble pas encore tout à fait fonctionnelle. Enfin, Microsoft semble vouloir autoriser le stream de xCloud avec une résolution de 1080p, au lieu de 720p actuellement.

scoop: here's a look at Microsoft's unreleased xCloud app for Windows. This app lets you stream Xbox games from an Xbox Series X / S console, or from xCloud. Full details here: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO — Tom Warren (@tomwarren) February 27, 2021

xCloud est le service de cloud gaming de Microsoft. Actuellement, ce service est disponible dans un certain nombre de pays, dont la France, via une application pour les appareils Android. Les appareils compatibles doivent obligatoirement posséder au minimum la version Android 6.0 et disposer du Bluetooth 4.0. Ainsi, apporter le xCloud sur PC pourrait faciliter la vie de certains joueurs et offrir plus de possibilités de jeu. La date de sortie de cette application n’a pas encore été dévoilée.