The Sinking City : le studio recommande de ne pas l’acheter sur Steam

The Sinking City se retrouve mêlé à une bataille juridique qui concerne le studio Frogwares et l’éditeur français Nacon.

Sur Twitter, le studio Frogwares recommande aux joueurs de ne pas acheter son jeu The Sinking City sur Steam. Cela a l’air d’une blague et pourtant, ça ne l’est pas du tout. En effet, Le studio ukrainien Frogwares est en pleine bataille juridique avec l’éditeur du jeu Big Ben Interactive et Nacon. Il y a quelques mois, le studio avait expliqué les raisons de l’absence soudaine de The Sinking City sur de nombreuses plateformes de ventes, dont Steam.

Cela avait été fait à la demande du studio car BBI/Nacon n’aurait pas respecté sa part du contrat sur plusieurs points importants, dont le partage de revenu et la propriété intellectuelle. Le contrat stipulait que BBI/Nacon devait verser des paiements à chaque étape importante de la réalisation du jeu, ainsi qu’une part des ventes au studio une fois le jeu sorti. Cependant, il semblerait que les paiements aient toujours été versés en retard d’au moins un mois à chaque fois alors que le studio respectait quant à lui les dates limites imposées à la lettre. De plus, une fois le jeu sorti, BBI/Nacon a décidé de ne pas verser sa part au studio, ce qui, à ce jour, représenterait une dette d’environ un million de dollars selon Frogwares.

Si le studio avait demandé à ce que le jeu soit retiré des stores, c’est pour que BBI/Nacon ne puisse plus toucher d’argent sur son dos. En outre, il semblerait que le refus de BBI/Nacon soit lié à la demande du code source du jeu, qui lui a été refusé. Cela viendrait en effet transgresser le contrat qui stipule que la propriété intellectuelle du jeu doit rester la propriété de Frogwares. Maintenant que le jeu est de retour sur Steam, le studio demande aux joueurs de ne pas l’acheter puisque le contrat entre BBI/Nacon et Frogwares a été résilié. Cette version, mise en vente le 26 février dernier, n’est donc pas la bonne version du jeu puisque Nacon est toujours marqué comme étant l’éditeur du jeu. Pour ceux qui voudraient l’acheter, Frogwares recommande de passer directement par son site.