Google Stadia : Skyclimbers va débarquer sur la plateforme en 2022

Cinq nouveaux jeux ont été ajoutés au catalogue Stadia la semaine dernière. De plus, il semblerait que le RPG en monde ouvert Skyclimbers rejoindrait le catalogue en 2022.

Après l’annonce de Stadia concernant l’arrivée d’une centaine de nouveaux jeux au catalogue cette année, les sorties se sont enchaînées et les joueurs pourraient ne pas avoir suivi le rythme. La semaine dernière, cinq nouveaux jeux ont été ajoutés au catalogue.

Hellpoint

Welcome to Elk

A Place for the Unwilling

Shantae : Half-Genie Hero Ultimate Edition

Shantae : Risky’s Revenge

Le jeu Hellpoint était particulièrement attendu puisqu’il n’avait pas été annoncé dans le post de blog Cette semaine sur Stadia. C’est un jeu RPG dans un monde de science fiction, dont certains déclarent qu’il est semblable au jeu Dark Souls. De plus, il semblerait que le jeu tant attendu Skyclimbers devrait sortir sur Stadia dès 2022. Le jeu du studio indépendant Paratope devrait d’ores et déjà sortir en accès anticipé sur PC cette année, et devrait ensuite rejoindre les catalogues consoles, mobiles et Stadia l’année prochaine. L’information vient du compte Twitter du studio lui même.

PC, Switch, Mobile, Xbox, Play station, Stadia. 😎 — Skyclimbers (@playskyclimbers) January 31, 2021

Skyclimbers est un jeu d’action-aventure en monde ouvert où la survie est de mise. Vous pouvez découvrir ses graphismes et son univers dans la vidéo de présentation publiée par Paranote. L’information n’a pas encore été confirmée par Google pour le moment.