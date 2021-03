Par surprise, Microsoft vient tout juste de lever le voile sur Mesh, une plateforme collaborative qui vise à vous rassembler en réalité mixte grâce à… des hologrammes.

Microsoft vient-il de présenter l’avenir de la communication ? Avec Mesh, la firme de Redmond souhaite proposer « une présence et des expériences partagées de n’importe où – sur n’importe quel appareil – grâce à des applications de réalité mixte. » Microsoft Mesh est une plateforme collaborative qui s’adresse aux personnes souhaitant se retrouver en réalité mixte via les casques VR maisons de la firme, comme l’HoloLens, le Windows Mixed Reality, mais aussi d’autres produits, dont des smartphones, tablettes et PC.

Concrètement, le projet de Microsoft est de vous permettre de vous réunir à distance en faisant apparaître vos interlocuteurs sous la forme d’hologrammes, grâce à l’holoportation, comme le nomme l’entreprise. « Microsoft Mesh permettra également aux équipes réparties géographiquement d’avoir des réunions plus collaboratives, de mener des sessions de conception virtuelle, d’aider les autres, d’apprendre ensemble et d’organiser des rencontres sociales virtuelles. Les gens pourront initialement s’exprimer en tant qu’avatars dans ces expériences virtuelles partagées et, au fil du temps, utiliser l’holoportation pour se projeter comme leur moi le plus réaliste et le plus photoréaliste » explique-t-elle. La firme nous donne un aperçu de la technologie lorsqu’elle arrivera à maturité d’ici quelques années, et c’est extrêmement prometteur.

Notons que Microsoft Mesh s’appuyer sur le cloud de la firme, Azure, qui servira de support aux développeurs souhaitant s’en saisir. « Le contenu holographique est dans le cloud, et j’ai juste besoin des lentilles spéciales qui me permettent de le voir » précise la firme. Pour l’heure, Microsoft Mesh est seulement disponible en tant qu’aperçu sur l’HoloLens 2.