Epic Games rachète le studio à l’origine de Fall Guys

Les négociations ne sont pas arrêtées entre Epic Games et Mediatonic et on connaît peu d’informations sur l’acquisition, mais cela devrait changer quelques petites choses pour Fall Guys.

Si vous ne connaissez pas Mediatonic, vous connaissez forcément son jeu vidéo le plus populaire, Fall Guys : Ultimate Knockout. Le jeu de plateforme multijoueur délirant est sorti le 4 août 2020 sur Steam et PlayStation 4 et il a connu un succès monstre dès son lancement. Justement, Epic Games vient d’annoncer qu’il rachetait le studio derrière ce jeu, Mediatonic. Peu d’informations ont été dévoilées à ce jour concernant les termes de l’acquisition.

La plus grande interrogation que cela soulève est de savoir si oui ou non Fall Guys va devenir un jeu free-to-play, au même titre que Fortnite ou Rocket League. En effet, lorsqu’Epic Games a acquis le studio à l’origine de Rocket League, Psyonix, il a tout de suite annoncé que le titre quitterait Steam et deviendrait un jeu free-to-play téléchargeable via l’Epic Games Store. Il est donc normal de se demander si le même sort ne va pas être réservé à Fall Guys.

Dans une FAQ sur son site, Mediatonic a dit que la question de la gratuité du jeu n’est pas à l’ordre du jour et que Fall Guys resterait disponible sur le PlayStation Store et Steam. Cependant, la possibilité que le jeu devienne gratuit n’est pas à écarter puisqu’on sait que c’est le modèle économique fétiche d’Epic Games, et c’est sûrement une des raisons qui font la popularité de ses jeux. Pour l’instant, l’acquisition n’en est qu’au début et des détails devraient être dévoilés au fur et à mesure que les négociations avancent. D’ici là, il s’agit de garder l’œil ouvert en attendant de plus amples informations.