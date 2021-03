Amazon Prime Vidéo : une série d’horreur par les producteurs de Sherlock

Baptisée de Devil’s Hour, elle suivra les aventures d’une mère de famille qui se réveille toutes les nuits à 3 h 33 du matin, en plein milieu de ce que l’on appelle l’heure du diable. Elle sera produite par Steven Moffat, à qui l’on doit les séries Sherlock et Dracula.

Bonne nouvelle pour les fans de série horrifique britannique. Amazon Prime Video travaille à la production d’une nouvelle œuvre du genre, en association avec les producteurs derrière Sherlock et Dracula. Écrite par l’étoile montante de la littérature britannique, Tom Moran, The Devil’s Hour suivra les aventures d’une jeune mère de famille qui se réveille toutes les nuits à 3 h 33 du matin, en plein milieu de ce que l’on appelle l’heure du diable. Elle parle à des chaises, sa maison est hantée par les échos d’une vie qui n’est pas la sienne et bientôt, son nom sera inexplicablement lié à une série de meurtres brutaux dans la région. Désormais, elle va devoir affronter son passé. La production sera assurée par Hartswood Films, la société de production de Steven Moffat (Sherlock)

La première série britannique Amazon Studio

Si les séries britanniques sont nombreuses dans le catalogue de la plateforme, c’est la première création originale Amazon Studio dans le pays. Sue Vertue, qui sera à la production, expliquait : « Nous sommes vraiment ravis d’être l’un des premiers UK Originals commandé par Prime Vidéo et nous sommes ravis que Tom Moran et son gros cerveau aient fait confiance à Hartswoord (la société de production de Steven Moffat ndlr) pour donner vie à ses scripts. » D’ailleurs, elle annonce le nom de celui qui sera derrière la caméra pour cette série inédite. La tâche a été confiée à Johnny Allan, qui a aussi travaillé sur certains épisodes de The Irregulars pour Netflix. La production sera lancée plus tard cette année, mais on ne connaît pas encore l’identité des acteurs qui incarneront les différents personnages. Nul doute qu’Amazon nous donnera plus d’informations en temps voulu. Reste à voir si elle aura droit au même succès que Dracula et Sherlock.