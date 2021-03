L’iPhone n’aura probablement jamais de port USB-C

Ming Chi Kuo revient sur le port qui équiperait l’iPhone 13. Selon lui, Apple ne devrait toujours pas passer à l’USB-C… et ce ne sera probablement jamais le cas.

Depuis des années, la rumeur revient sur la table. Le futur iPhone va-t-il enfin troquer son port Lightning pour un port USB-C ? Cette année encore, certains bruits de couloir évoquent encore cette transition… qui n’arrivera probablement jamais. C’est ce qu’on peut retenir des dernières prédictions de Ming Chi Kuo, l’analyste star d’Apple qui ne se trompe jamais, ou presque, relayées dans les colonnes de The Verge.

Selon lui, bien que « le marché s’attend à ce que l’iPhone abandonne le Lightning au profit de l’USB-C », Apple ne devrait pas changer de connectique cette année, ni les suivantes. Cela peut paraître étonnant, puisqu’Apple a pourtant été l’un des premiers à intégrer l’USB-C sur ses ordinateurs, et cela de façon drastique en abandonnant tous les autres ports, avant d’être suivi par l’iPad Pro et même l’iPad Air, mais l’iPhone ne connaîtrait pas le même destin. Selon Kuo, Apple ne compterait pas intégrer ce port car il ne serait pas aussi étanche que le Lightning, mais aussi pour des questions de rentabilité autour de son programme MFi, « Made for iPhone ». Le Lightning devrait donc perdurer sur l’iPhone 13 avant de tirer lui-même sa révérence et d’être remplacé par… rien du tout. L’iPhone sans aucun port est en préparation, mais ce ne serait pas pour tout de suite.

L’iPhone sans port, ce ne serait pas pour cette année

Contrairement à ce que prédisaient d’autres rumeurs, l’iPhone totalement dépourvu de port ne serait pas pour cette année. Apple envisagerait en effet un smartphone qui se rechargerait uniquement grâce au MagSafe, la nouvelle solution de charge sans fil inauguré avec l’iPhone 12, mais la technologie ne serait pas encore suffisamment mature pour devenir le moyen de recharge principal de l’iPhone.

Enfin, Ming-Chi Kuo estime que l’iPhone 13 pourrait faire revenir le capteur d’empreinte digitale Touch ID, mais que la firme le placerait cette fois sur le bouton de déverrouillage, comme sur le dernier iPad Air. La rédaction de The Verge met néanmoins un doute sur ce point, estimant que si Apple pourrait bel et bien faire revivre Touch ID sur l’iPhone, le capteur serait plutôt être placé sous la dalle que sur un bouton.