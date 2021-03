Elon Musk veut construire sa propre ville, baptisée Starbase

Sur Twitter, le PDG de Space X vient de publier une phrase des plus énigmatiques. Elon Musk a partagé mardi son envie de construire une ville à l’endroit où il lance les prototypes de ses fusées Starship.

Après l’espace et l’automobile, Elon Musk s’intéresserait-il désormais à l’immobilier ? Le PDG de Space X vient d’annoncer son envie de créer une nouvelle ville dédiée à l’exploration spatiale. Sur la publication, partagée mardi, on peut lire « en train de créer la ville de Starbase, Texas ». Une publication somme toute énigmatique mais qui a rapidement été déchiffrée par les abonnés du milliardaire. Il ferait en fait référence à la bourgade de Boca Chica, située à la pointe sud de l’État du Texas, à quelques kilomètres de Brownsville. C’est depuis cet endroit que sont lancés les prototypes des fusées Starship. Il serait donc logique qu’Elon Musk choisisse la région pour étendre sa ville qu’on imagine futuriste. S’il ne détaille rien du projet, hormis le fait que les chiens seront autorisés, on peut imaginer qu’elle sera construite avec des infrastructures à la pointe de la technologie, comme une sorte de labo des nouvelles technologies et mobilités urbaines. Il faudra néanmoins s’armer de patienter puisque l’homme d’affaires n’a pas l’air de vouloir nous en dire plus. Il s’est contenté de préciser que « la zone serait bien plus grande de Boca Chica ».

Creating the city of Starbase, Texas — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

Space X déjà en discussion avec les autorités locales

Le développement d’une telle ville ne sera pas facile, mais visiblement, Space X a déjà entamé quelques démarches. Selon Mashable, la firme aurait déjà discuté avec les autorités sur ce projet qui vise à transformer la zone en une large cité. Le cabinet du juge de Cameron County a d’ailleurs confirmé que « ces derniers jours, le comté de Cameron a été officiellement approché par Space X concernant l’intérêt d’Elon Musk à incorporer le village de Boca Chica à sa ville de Starbase, Texas » Visiblement le projet est sur de bons rails, ne reste plus qu’à remplir la paperasse selon le Juge Eddie Trévino « Si Space X et Elon Musk souhaitent poursuivre sur cette voie, ils doivent se conformer à tous les statuts d’incorporation de l’État. Le comté de Camaro traitera toutes les pétitions appropriées conformément à la loi applicable. »