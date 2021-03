Realme s’arrache à son tour le capteur Samsung de 108 MP

Dans un événement en ligne dédié à la photographie sur mobile, Realme a confirmé que son prochain smartphone, le Realme 8 Pro, optera bien pour le capteur de 108 MP de Samsung, tout en détaillant de multiples fonctionnalités prometteuses.

D’ordinaire, les capteurs photo de 108 MP étaient avant tout destinés à des smartphones haut de gamme comme ceux de Samsung, Xiaomi, mais aussi… Realme. En pleine ascension, la marque chinoise vient tout juste de donner une conférence en ligne sobrement baptisée « Leap to 108 MP », et, force est de constater que ce fameux capteur ultra-défini était bel et bien la star de l’événement.

La marque a ainsi confirmé que son futur fleuron, le Realme 8 Pro, sera bel et bien doté d’un capteur de 108 MP, plus précisément, l’ISOCELL HM2 de Samsung. Il s’agit de la seconde génération du capteur principal qui équipait l’ancien fleuron de la marque sud-coréenne, le Galaxy S20 Ultra, et dont la troisième itération fait actuellement ses débuts sur son nouveau smartphone premium, le Galaxy S21 Ultra. L’ISOCELL HM2 mesure 1/52 pouce, et propose du pixel binning transformant neuf pixels en un, permettant d’ajouter du piqué et de la luminosité à l’image avec une photo de 12 MP en sortie.

Ce capteur permettra au Realme 8 Pro de zoomer plus efficacement dans l’image, grâce à la technologie In-Sensor Zoom, qui permet de combiner 8 clichés de 12 MP et ainsi permettre au zoom numérique d’égaler un véritable zoom optique, dixit Realme. La marque a également annoncé l’arrivée d’un nouveau mode d’astrophotographie, le Starry Mode, qui permettra de faire des Time Lapse d’un ciel étoilé, une première pour un smartphone. Enfin, Realme lève le voile sur le Tilt Shift, un nouveau mode qui permettra de réaliser le focus sur une partie d’une image, mais qui, à la différence du mode Portrait, donne un effet artistique particulier se rapprochant d’une miniaturisation de l’image.