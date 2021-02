Elon Musk ne joue qu’à un seul jeu sur console, mais il a bon goût

Parmi les jeux vidéo favoris de l’ingénieux Elon Musk se trouve Halo, le seul jeu qu’il veuille bien jouer sur console. Pour le reste, il préfère jouer sur PC, comme pour Cyberpunk 2077 par exemple.

Elon Musk est un homme fascinant. Connaître ce qu’il fait de ses journées nous permet d’en découvrir un peu plus sur ce génie du 21ème siècle si mystérieux. Récemment, après avoir posté sur son amour pour Cyberpunk 2077, une fan a demandé à Elon Musk quel jeu il préférait sur console. Il a avoué ne jouer qu’à un seul jeu sur ce support : Halo. En effet, il est bien connu qu’Elon Musk préfère de loin jouer sur PC et ne joue donc pas beaucoup à la console, mais au moins il a bon goût. Halo est la plus grosse franchise sur Xbox et fait parti des jeux les plus plebiscités au monde. Il devrait donc être content qu’Halo Infinite soit prévu pour cette année.

Only Halo — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2021

En juin dernier, Elon Musk s’était déjà confié sur son amour pour les jeux vidéo. La même fan lui avait demandé quels étaient les meilleurs jeux auxquels jouer, après quoi il a énuméré une liste de jeux tous plus iconiques les uns que les autres : Half-Life 2, Mass Effet 2, Bioshock, Deus Ex, Saints Row IV, Fallout 3 et Fallout New Vegas. Heureusement pour lui, une remasterisation des jeux Mass Effect est également sur la route.

Deus Ex / Half-Life 2 / Bioshock / Mass Effect 2 / Fallout 3 & New Vegas / Saints Row IV — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020

Il y a tout de même quelque chose qui nous intrigue. Comment Elon Musk, patron de Space X et Tesla et un des hommes les plus riches du monde, trouve-t-il le temps de jouer à autant de jeux vidéo ? À moins qu’il ait entrepris de fabriquer des clones de sa personne pour se dégager du temps, cela restera un mystère, mais en tout cas, Elon Musk n’a pas fini de nous surprendre.