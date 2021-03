Red Magic 6 : le nouveau roi des smartphones gaming ?

Snapdragon 888, écran 165 Hz, rechargement filaire à 120W, refroidissement actif… Le monde des smartphones gaming a-t-il trouvé son nouveau roi ?

De bon matin, Nubia vient tout juste de présenter ses nouveaux Red Magic 6 et Red Magic 6 Pro en Chine. Comme les précédents modèles de cette gamme, on retrouve deux smartphones orientés gaming, et la marque a poussé le vice encore davantage cette année en nouant un partenariat avec l’un des géants du jeu vidéo, le chinois Tencent (l’éditeur de League of Legends, PUBG Mobile ou encore Call of Duty Mobile). Que nous proposent ces smartphones ?

Une avalanche de puissance et un écran ultra-fluide

La première grande nouveauté de ces Red Magic 6 et 6 Pro, c’est bien entendu la présence du tout dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888. Non seulement cette puce devrait offrir des performances colossales, mais les smartphones de Nubia pourront surtout en tirer le maximum grâce à la présence d’un système de refroidissement actif. Ce ventilateur devrait permettre d’éviter les baisses de performances en cas d’utilisation intensive, notamment en pleine partie de jeu vidéo.

Concernant le reste des caractéristiques, on retrouve un écran OLED Full HD+ de 6,8 pouces doté d’un taux de rafraîchissement à 165 Hz pour une expérience ultra-fluide, et une fréquence de détection des doigts de 360 Hz et même 500 Hz si l’on utilise qu’un seul doigt. Notons qu’il s’agit là d’un record sur un smartphone, et que cela devrait se montrer particulièrement pertinent sur un smartphone destiné au gaming. On retrouve également trois capteurs photo arrière : un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. Aussi, côté audio, on profitera bien d’une prise jack.

Enfin, du côté de l’autonomie, on retrouve une batterie de 5 050 mAh sur le Red Magic 6 et de 4 500 mAh sur le Red Magic 6 Pro. C’est d’ailleurs la principale différence entre les deux modèles, tout comme le fait que le modèle « Pro » est capable d’être rechargé à la vitesse de 120W en filaire, contre 66W sur le modèle classique. La marque indique que le Red Magic 6 Pro est capable de passer de 0 à 5% de batterie en seulement… 5 minutes !

En revanche, il faudra encore patienter avant de se procurer le smartphone dans nos régions. Pour l’heure, il a été lancé en Chine et la marque n’a pas précisé quand elle comptait les proposer à l’international. En ce qui concerne les prix en Chine, le Red Magic 6 est vendu à partir de 3 800 yuans (environ 490€ HT) et le Red Magic 6 Pro à partir de 4 399 yuans (environ 570€ HT). La marque propose également une variante ultra haut de gamme doté de 18 Go de RAM (!) Et de 512 Go de stockage à 6 599 yuans, soit environ 850€ HT.