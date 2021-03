Au programme, quatre nouveaux jeux de sports ont déjà intégré le catalogue et Star Wars : Squadrons est prévu au mois de mars.

Les nouveaux jeux du début de mois s’annoncent sportifs ! Microsoft a dévoilé la liste de jeux qui va intégrer le catalogue du Xbox Game Pass dès aujourd’hui. Tout d’abord, il y a le jeu Madden NFL 21 qui est disponible sur console grâce à EA Play. Le célèbre jeu de football américain présente quelques nouvelles fonctionnalités dont les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent d’ores et déjà profiter. Les abonnés Ultimate obtiendront également 3 packs Gold Team Fantasy pour le mode MUT chaque mois.

Ensuite, on retrouvera le jeu Football Manager 2021. Dans ce jeu, vous n’êtes pas au cœur de l’action mais à ses origines puisque vous incarnez le coach d’une équipe de foot qu’il faudra mener à la victoire. C’est un jeu qui demande de la tactique et de la réflexion afin de devenir le meilleur manager possible. Enfin, le dernier jeu disponible est NBA 2K21. Cette fois-ci, on entre dans l’univers du basket-ball avec une expérience de jeu ultra-réaliste. C’est un jeu qui propose un mode histoire avec MyCareer et un mode plus compétitif et stratégique avec MyTEAM. Le jeu est disponible sur le Cloud et sur console.

Microsoft ne s’arrête pas là puisque deux jeux ont d’ores et déjà été annoncés même si leur date d’arrivée au catalogue n’a pas été précisée. Tout d’abord il y a Star Wars : Squadrons qui arrivera sur console en mars. C’est un jeu dans l’univers de Star Wars dans lequel vous vous battez à l’aide de vaisseaux spatiaux. Puis un autre jeu de sport est prévu pour avril avec NHL 21 qui, cette fois, est un jeu de hockey sur glace. Ces deux jeux seront disponibles sur console grâce à EA Play également.

En revanche, dès le 15 mars prochain, certains jeux vont quitter le catalogue, dont le célèbre The Witcher 3. Profitez-en tant que vous le pouvez encore. La liste complète est la suivante :