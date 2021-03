Netflix : 100 millions de dollars pour améliorer la diversité

Netflix veut en faire plus pour améliorer l’inclusivité et la diversité dans l’industrie de la télévision et du cinéma. La plateforme a créé un nouveau fonds doté de 100 millions de dollars qui va lui permettre de multiplier les initiatives.

Netflix est une entreprise d’envergure internationale, qui produit du contenu s’adressant à toutes les populations. La question de la représentation se pose donc avec acuité pour le service de streaming, qui a financé un rapport sur la question réalisé par Stacy L. Smith, docteure et directrice de l’USC Annenberg Inclusion Initiative.

Des améliorations, mais pas suffisamment

Elle et son équipe ont examiné les films et les séries de Netflix en 2018 et 2019 sous le prisme de l’inclusivité. Il en ressort que sur 22 des indicateurs mis en place par l’étude, 19 présentent des signes d’amélioration d’une année sur l’autre. Netflix fait mieux que l’ensemble de l’industrie dans l’embauche de gens de couleur pour réaliser ses films, et plus de créatrices pour réaliser ses séries.

Les castings pour les premiers rôles sont équilibrés entre hommes et femmes dans tous les contenus produits par la plateforme. La représentation d’acteurs et d’actrices noires dans les premiers rôles dépasse la proportion dans la société. En revanche, il existe toujours des décalages dans la représentation latino, moyen-orientale, nord-africaine, et d’autres minorités encore. Sans oublier un retard pour la communauté LGBTQ et les personnes handicapées.

La raison d’être du Netflix Fund for Creative Equity, doté de 100 millions de dollars, est d’améliorer encore la représentation de toutes les communautés. L’entreprise va investir dans les cinq prochaines années auprès de plusieurs organisations qui œuvrent dans ce sens, et aussi pour améliorer ses propres pratiques en matière de création et d’embauche.

Ce n’est pas la première initiative de Netflix, qui s’est déjà engagé auprès d’écoles de cinéma et de projets visant à supporter les communautés et leur représentativité dans les contenus vidéo.