En Allemagne, les tests antigéniques s’arrachent chez Aldi et Lidl

Décidemment, Lidl est sur tous les fronts. La chaîne de hard-discount vend depuis ce week-end les premiers tests antigéniques disponibles dans le commerce en Allemagne. Sans surprise, les citoyens se sont rués dans les supermarchés pour s’en procurer.

Dans la lutte contre le coronavirus, l’Allemagne mise sur la pratique massive de tests antigéniques. Depuis ce lundi, chaque citoyen du pays peut bénéficier d’un test gratuit par semaine. Mais de l’autre côté du Rhin, les pharmacies et les centres de dépistage ne sont pas les seuls à le proposer. Depuis ce week-end, deux enseignes de hard-discount commercialisent des tests antigéniques à faire chez soi. Aldi et Lidl proposent des kits de cinq tests à effectuer chez soi. Ils promettent un résultat en seulement 15 minutes. Sans surprise, ils sont nombreux à s’être rué dans les magasins pour s’en procurer. En quelques heures, les stocks d’Aldi ont été épuisés. La firme se veut rassurante et confie à Bild « Ce n’est qu’un premier lot, d’autres sont déjà en route. ». Les paquets, de cinq tests, sont commercialisés à 24,99 euros et limités à un paquet par personne. Lidl, qui applique les mêmes restrictions, les vend à 21,99 euros.

Des tests moins fiables que les PCR

Si en France il est aussi possible de bénéficier d’un test antigénique, la pratique n’est pas jugée aussi fiable que le traditionnel PCR. Selon le site Améli.fr, ils constituent « un outil supplémentaire pour réduire les chaînes de transmission virale. Ils viennent en complément des tests RT-PCR qui restent la technique de référence pour la détection de l’infection à la Covid-19 ». Concrètement, même avec un test négatif, il faudra toujours respecter scrupuleusement les gestes barrières. En France, seuls les professionnels de santé peuvent le réaliser. Une situation qui pourrait bientôt changer à mesure que de nouvelles alternatives se développent. En décembre dernier, la société française Eurofins annonçait avoir développé un test PCR à effectuer à domicile.