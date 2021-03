Recharger une voiture électrique en 5 minutes, c’est (bientôt) possible

La voiture électrique a de nombreux avantages, mais peut s’avérer contraignante sur des longs-trajets. Une start-up israélienne assure avoir trouvé la solution. Elle a développé une batterie capable de se recharger en seulement 5 minutes, là où 30 minutes sont nécessaires pour atteindre 80 % de la charge en station-service.

Les voitures électriques disposent de nombreux arguments pour s’imposer durablement sur le marché de l’automobile. En plus d’être plus écologiques, elles pèsent moins lourds sur le porte-monnaie au quotidien. Mais si les différents constructeurs entendent miser largement sur ce genre de véhicule à l’avenir, comme Jaguar par exemple, elles s’avèrent encore trop contraignantes lorsqu’il s’agit de faire de longs trajets. Pour éviter de passer plusieurs heures à la station de recharge, et ainsi allonger considérablement le temps de trajet, une start-up israélienne planche sur une batterie d’un nouveau genre, capable de se recharger en cinq minutes chrono. Son PDG, Doron Myzersdorf explique à l’AFP « Vous n’aurez plus peur de vous retrouver bloqué sur l’autoroute sans énergie ». Basée à Herzliya, StoreDot, a développé une première génération de batteries lithium-ion qui se veut plus efficace. En remplaçant le graphite de l’anode par du silicium, un élément chimique, la firme assure qu’il « devient possible de charger les batteries lithium-ion en cinq minutes » alors que « c’était considéré comme impossible » peut-on lire dans un article de France Info.

Un futur lointain

Si ce procédé est bien révolutionnaire, il ne faudra pas s’attendre à ce que l’industrie s’en empare immédiatement. Interrogé par l’AFP, Eric Espérance, spécialise du secteur automobile au sein du cabinet Roland Berger à Paris explique qu’il faudra encore un peu de temps avant de les voir débarquer sur nos véhicules. Dans son laboratoire, StoreDot assemble une centaine de batteries chaque semaine, toutes destinées aux constructeurs partenaires comme Samsung ou Daimler. On est encore loin d’une production à grande échelle donc. En attendant, la firme planche déjà sur une deuxième itération de son modèle, qui se veut plus abordable. Reste à voir comment et quand la technologie s’imposera sur le marché.