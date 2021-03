Apple : vers une Keynote le 23 mars ?

Apple pourrait organiser une conférence le 23 mars afin d’y présenter ses nouveaux produits, dont les AirTags, les AirPods 3, mais aussi, peut-être, un nouvel iPad Pro, une nouvelle Apple TV ou encore des MacBook Pro ou iMac redessinés.

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’il se murmure qu’Apple pourrait organiser une keynote en ce mois de mars. Tandis que la date du 16 mars était sur quelques lèvres, voilà que l’influent leaker Jon Prosser ainsi que d’autres voix envisagent désormais la date du 23 mars prochain. Si cela venait à se confirmer, cela voudrait dire qu’Apple aurait décidé d’organiser un événement le même jour qu’un certain OnePlus, qui présentera lui aussi son dernier fleuron, le OnePlus 9, le 23 mars.

Yep, hearing the same thing. Didn’t know about the OnePlus event tho haha — Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021

Bien qu’il convienne de prendre cette date avec les pincettes d’usage, l’organisation d’une keynote Apple ce mois-ci semble désormais se confirmer peu à peu. Mais si conférence il y a, quels produits pourrait bien présenter Apple ? L’annonce la plus probable reste celle des AirTags, ces fameux trackers d’activité qui ont fait tant parler d’eux avant chaque keynote ces derniers mois. Une dernière fuite dans iOS 14.5 les a même affiché dans l’app « Localiser » des appareils Apple, ce qui laisse penser que leur sortie est imminente. L’autre annonce la plus fiable, c’est celle de la troisième génération d’AirPods, qui fait beaucoup parler d’elle en raison de photos volées des écouteurs, et qui se doterait d’un nouveau design façon AirPods Pro.

Les autres rumeurs sont moins sûres, mais cela pourrait être des pistes à suivre. On pourrait ainsi avoir droit à un nouvel iPad Pro doté d’un écran Mini-LED, une nouvelle Apple TV ou encore un nouvel iPhone SE. Aussi, ça pourrait être l’occasion pour Apple de dévoiler ses nouveaux Mac équipés de ses puces maison, après les premiers Mac M1. Sont attendus, au cours de l’année, un nouvel iMac redessiné et des nouveau MacBook Pro 14 et 16 pouces eux aussi dotés d’un nouveau design. Tous seraient équipés d’une puce M1X, une version boostée de l’excellent processeur M1. Aura-t-on au moins le droit à un premier aperçu le 23 mars, si Apple organise réellement un événement ce jour-ci ?