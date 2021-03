Microsoft Surface Laptop 4 : des configurations AMD ou Intel au programme

Si la nouvelle gamme de Microsoft devrait reprendre une majeure partie des caractéristiques de son prédécesseur, la marque pourrait miser sur une plusieurs configurations pour faire recette. Il sera possible de choisir entre plusieurs CPU Intel et AMD.

Dans les prochaines semaines, Microsoft devrait présenter son nouveau Laptop Surface. Une nouvelle itération très attendue qui reste encore bien mystérieuse. L’indiscret média WinFuture pense avoir trouvé quelques informations sur le nouveau produit de la firme de Redmound. Selon lui, les consommateurs pourront choisir la configuration de leur appareil, avec l’arrivée d’AMD dans la danse. Concrètement, à l’achat, il sera possible de choisir entre une puce AMD Ryzen 5 4680U ou une Ryzen 7 4980U, pour une version plus haut de gamme. Il ne s’agit donc pas des derniers fleurons de la marque, qui annonçait plus tôt cette année l’arrivée des Ryzen 5000. Pour ceux qui préféreront faire confiance à Intel, deux options seront disponibles chacune avec les derniers processeurs de 11e génération, comme le Core 15-1145G7 et le Core i7 – 1185G7. Rien n’a été confirmé à ce sujet par Microsoft pour le moment, mais, selon WinFuture toujours, le lancement serait prévu pour le mois d’avril prochain. D’ici là, le fabricant devrait présenter plus en détails ses nouveaux modèles.

Une configuration similaire aux Surface Laptop 3

Pour le reste des caractéristiques, nos confrères allemands annoncent que ce nouveau modèle sera sensiblement similaire à son prédécesseur. On retrouvera notamment deux tailles d’écran, une de 13,5 pouces et une de 15 pouces. Ils auront respectivement une résolution de 2256 x 1504 et 2496 x 1664, soit exactement comme pour les Surface Laptop 3. Du côté de la mémoire vive, il faudra compter sur 32 GB avec les puces Intel, contre 16GB pour les puces AMD. Enfin, le stockage sera de 1 TB pour les modèles fonctionnant sous Intel, contre visiblement 512GB pour les configurations AMD. On notera aussi que si plusieurs changements sont donc prévus sous le capot, le design, lui, ne devrait pas s’offrir une révolution. Après tout, la recette fonctionne pour Microsoft et c’est souvent dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures. Reste à voir désormais si les prédictions de WinFuture se confirmeront lors de la présentation officielle de la nouvelle gamme.