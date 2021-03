Emmanuel Macron vs McFly et Carlito : un concours d’anecdotes à l’Élysée

Après avoir mis au défi les deux Youtubeurs de réaliser un clip vidéo sur les gestes barrières, le chef de l’État va participer à un concours d’anecdotes à l’Élysée.

Emmanuel Macron l’avait promis. Il y a quelques semaines, le chef d’État avait mis au défi le duo de Youtubeurs McFly et Carlito de réaliser un clip vidéo sur les gestes barrières. L’objectif ? Atteindre les 10 millions de vues. En cas de réussite, l’homme politique avait promis à McFly et Carlito de leur ouvrir les portes du palais de l’Élysée, et de participer à un concours d’anecdotes avec eux. Chose promise, chose due. À l’heure actuelle, le clip, intitulé “Je me souviens” totalise plus de 14 millions de vues. D’ici quelques semaines, Emmanuel Macron devra donc honorer ses engagements, et participer à la prochaine vidéo du duo aux 6,43 millions d’abonnés.

Les concours d’anecdotes font partie des recettes gagnantes pour le duo, qui comptabilise près d’une dizaine de vidéos similaires sur sa chaîne, avec tout autant d’invités, à l’image des rappeurs Bigflo et Oli, de Monsieur Poulpe ou encore de David Guetta. Pour autant, l’exercice promet déjà d’être inédit pour Emmanuel Macron, qui sera la toute première personnalité politique à participer à ce concours improbable. Le concept est pourtant relativement simple : chaque équipe raconte à tour de rôle une anecdote, drôle, honteuse ou complètement surréaliste. Ses adversaires doivent ensuite déterminer si l’anecdote en question est véridique… ou complètement inventée.

Moderniser l’image du gouvernement

Évidemment, la participation d’Emmanuel Macron à cette vidéo de McFly et Carlito n’est pas un hasard. Depuis déjà plusieurs mois, le gouvernement multiplie les initiatives pour moderniser son image, et s’imposer auprès des jeunes. Il n’y a qu’à voir les récentes incursions du porte-parole de l’exécutif Gabriel Attal sur les réseaux sociaux. L’homme politique s’était en effet affiché dans plusieurs lives sur Instagram, aux côtés d’influenceurs comme EnjoyPhoenix ou Tibo InShape. Un bon moyen de préparer les prochaines élections auprès des électeurs les plus jeunes.