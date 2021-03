Youtube va appliquer les taxes américaines aux créateurs hors des États-Unis

Les créateurs de contenus du monde entier sont concernés. Si leurs informations fiscales ne sont pas parvenues à Google d’ici le 31 mai, l’entreprise leur déduira 24% de leur revenus totaux.

Youtube est l’une des plateformes les plus populaires au monde parmi les créateurs de contenus. C’est aussi l’une des premières à avoir rémunéré ses créateurs, le titre Youtubeur étant désormais devenu un métier reconnu. Si un bon nombre de créateurs se sont battus pour obtenir la reconnaissance et le statut qui leur est dû, il semblerait qu’une nouvelle situation puisse poser problème quant à leur rémunération. En effet, Youtube a informé les créateurs de contenus par mail qu’un changement allait s’opérer concernant les taxes et la monétisation. Dans le mail, on lit que « Google devra déduire les taxes américaines des paiements versés aux créateurs situés en dehors des États-Unis dans le courant de l’année (dès juin 2021) ». Il est aussi précisé que si les créateurs ne fournissent pas leurs informations fiscales via AdSense d’ici le 31 mai prochain, Google pourra leur déduire jusqu’à 24% de leurs revenus totaux et internationaux correspondant aux taxes américaines. Pour expliquer la situation, Youtube a même publié une petite vidéo concernant ce changement.

Cette situation est en fait due à la loi américaine, plus précisément le chapitre 3 de l’Internal Revenue Code, qui précise que Google a la responsabilité de collecter les informations fiscales de tous les créateurs qui monétisent en dehors des États-Unis et de retenir des impôts lorsque les revenus proviennent de téléspectateurs américains. La bonne nouvelle dans tout cela est qu’en réalité, tous les revenus ne sont pas concernés mais seulement ceux générés par le public américain. Les créateurs français ayant une audience majoritairement française ne verront donc pas de différence, ou presque, car il faut retenir que des personnes francophones vivent à travers le monde entier, y compris aux États-Unis. Cependant, tous les créateurs devraient de ce pas envoyer leurs informations fiscales car, faute de déclaration, le pourcentage s’étalant jusqu’à 24% pourrait concerner tous les revenus, par défaut, et pas seulement ceux générés par les américains.