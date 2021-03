Amazon Prime Video fait carton plein avec Un Prince à New York 2

Après avoir déserté nos écrans pendant plusieurs années, Eddie Murphy fait un retour tonitruant sur Amazon Prime Video. L’acteur est à l’affiche d’Un Prince à New York 2 et le succès est au rendez-vous. Il devient le film le plus regardé en streaming en un week-end, depuis le début de la pandémie.

C’est le retour du Roi Murphy ! Celui qui s’était fait discret depuis plusieurs années semble désormais avoir choisi les plateformes SVOD pour officier. Après Dolemite is my name en 2019 sur Netflix, l’acteur est à l’affiche d’Un Prince à New York 2, suite du premier opus sorti en 1988. D’abord promis à une sortie en salle, le long-métrage a été racheté par Amazon Prime Video pour la modique somme de 125 millions de dollars. L’investissement s’avère payant pour la firme de Jeff Bezos puisque le film est devenu le long-métrage le plus regardé en un week-end le cabinet Screen Engine / ASI. Dans un communiqué, Jennifer Salke, responsable des studios Amazon se réjouit : « Nous sommes ravis que les fans du monde entier se soient joints à nous pour accueillir la famille royale du Zamunda sur Amazon Prime Video. Eddie Murphy a une fois de plus prouvé qu’il était un phénomène mondial réunissant à la fois les fans existants et les nouveaux fans. Notre équipe est honorée de travailler au nom de ce groupe remarquablement talentueux de cinéastes et des créatifs. »

Amazon Prime vidéo en tête du classement des téléchargements d’application

Autre fait notable dans le succès d’Un Prince à New York 2, la sortie du long-métrage a permis à Amazon se placer en tête du classement des applications les plus téléchargées le week-end de sa sortie dans l’App Store de Google. Elle se hisse aussi à la seconde place du classement des applications gratuites les plus populaires. Visiblement, Amazon a misé sur le bon cheval. Pour rappel, Un Prince à New York 2 nous plonge plusieurs années après le premier opus, alors que le roi Akeem et son fidèle confident Semmi se lancent dans une toute nouvelle aventure à travers le monde, en rejoignant le quartier du Queens à New-York. C’est là que tout a commencé.