Un peu plus d’un mois après sa présentation, l’AirPods Max d’Apple commence à accumuler les problèmes. Cette fois, certains utilisateurs mentionnent d’importants problèmes d’autonomie, avec une batterie se vidant à vitesse éclair même lorsque le casque est placé dans son étui.

Par surprise, en fin d’année dernière, Apple avait dévoilé son tout premier casque audio, l’AirPods Max. Ce casque avait nettement fait parler de lui en raison de son prix de 629 euros, particulièrement élevé face à une concurrence incarnée par Bose et Sony sur ce secteur, qui proposent des casques presque deux fois moins chers. Néanmoins, comme nous vous l’indiquions dans notre test des AirPods Max, le casque d’Apple a évidemment de grandes qualités à faire valoir, par sa qualité de fabrication et ses fonctionnalités propres à l’écosystème d’Apple.

D’importants problèmes d’autonomie sur certains modèles ?

Néanmoins, voilà qu’après la pilule du prix et l’humidité qui s’accumulerait à l’arrière des coussinets, un nouveau problème vient faire tâche dans cette première excursion d’Apple dans le secteur des casques audio : l’autonomie. Comme le relatent certains possesseurs d’AirPods Max sur le forum de nos confrères américains de MacRumors, de nombreux utilisateurs rencontreraient d’importants problèmes de batterie, qui se viderait bien rapidement au cours de la nuit. « La nuit dernière, j’ai sorti les écouteurs de l’étui avec une batterie à 85%, je les ai utilisés pendant environ 15 minutes, je les ai remis dans l’étui. Ce matin, je reçois une notification via mon iPhone indiquant qu’il ne restait que 5% de batterie » témoigne l’un de ces utilisateurs dans les colonnes de MacRumors, et il n’est pas le seul. On retrouve de nombreux témoignages avec des récits similaires sur Reddit ou les forums d’Apple.

Chaque fois, le problème est le même : la batterie du casque se viderait alors qu’il a été placé dans son étui fourni, qui permet pourtant de le faire passer en mode « ultra basse consommation » (Mode UBC) plus rapidement. C’est en effet l’un des soucis que l’on a rencontré avec ce casque, puisqu’il ne s’éteint jamais vraiment : quand on le met dans son étui, il passe automatiquement en mode « basse consommation » (UBC) et après 18h, il passe en mode « ultra basse consommation » (UBC). Il consommera donc toujours un peu de batterie, avec des conséquences possibles sur la longévité du produit. Néanmoins, dans le cas de figure des batteries vidées en une nuit, on peut plutôt soupçonner un problème matériel comme des batteries défectueuses, un dysfonctionnement des capteurs de proximité, ou bien un soucis logiciel qui pourrait être réglé via une mise à jour. De notre côté, on n’a pas rencontré de problème de ce type avec le casque, même si, inutilisé et glissé dans son étui, il faudra quand même penser à le recharger au moins une fois par semaine pour ne pas se retrouver à cours de batterie lorsqu’on souhaitera l’utiliser. Ce n’est pas le cas, par exemple, avec le Sony WH-1000XM4 qui peut s’éteindre totalement et donc tenir des mois lorsqu’il est inutilisé.

L’arceau est bel et bien interchangeable

Enfin, finissons tout de même sur une note positive, puisque le casque d’Apple serait bien réparable, d’après le démontage complet réalisé par iFixit. Avec une note de réparabilité de 6/10, les AirPods Max font bien mieux que les écouteurs d’Apple, qui écopent d’un zéro pointé au même test. Surtout, véritable source de tracas quant à la longévité du casque, l’arceau est bel et bien remplaçable, et même très facilement puisqu’on aurait simplement besoin d’un petit outil comme celui d’éjection de carte SIM des iPhone afin de le déconnecter. Quand on met cela en parallèle avec cette référence d’un « headband type » repéré par le site 9To5Mac, cela ouvrirait des possibilités de personnalisation de l’arceau à venir, un peu comme ce qu’il est possible de faire avec les coussinets des AirPods Max.