Apple va investir 1 milliard d’euros à Munich pour la 5G

La firme californienne a l’ambition d’ouvrir en Allemagne, le plus « grand centre de recherche » européen, dédié notamment à la 5G. Le site de 30 000 m2 devrait ouvrir fin 2022 et sera le nouveau lieu emblématique de la stratégie d’Apple dans le développement des puces cellulaires.

Apple veut faire de la conception de ses propres modems 5 G sa priorité. Dans cette idée, la firme annonce vouloir investir près d’un milliard d’euros à Munich et développer le « plus grand centre de cherche » européen, dédié notamment à la 5G. En 2015, l’entreprise ouvrait dans la ville allemande un centre de 350 ingénieurs qui avaient pour mission de développer notamment les puces de gestion de l’alimentation du géant. Désormais, ils sont plus de 1500 ingénieurs, venus de 40 pays différents, à travailler pour le compte de la pomme. D’ici 2022, Apple ouvrira son nouveau site qui promet déjà de créer beaucoup d’emploi dans le secteur. Grand de 30 000 m2, il sera situé sur Karlstrasse et devrait fonctionner avec 100 % d’énergies renouvelables. Dans un communiqué, Tim Cook explique « Je ne pourrais pas être plus enthousiaste pour tout ce que nos équipes d’ingénieurs de Munich vont découvrir – de l’exploration des nouvelles frontières de la technologie 5 G, à nouvelle génération de technologies qui apportent puissance, vitesse et connectivité au monde ». Le PDG de l’entreprise ajoute « Munich est le foyer d’Apple depuis quatre décennies, et nous sommes reconnaissants que cette communauté et à l’Allemagne fassent partie de notre voyage ».

L’Europe veut produire 20 % des semi-conducteurs dans le monde

Cette annonce de la part d’Apple intervient seulement quelques heures après que l’Union européenne ait partagé son ambition de s’imposer plus durement sur le secteur des semi-conducteurs. Ces éléments incontournables dans nos objets du quotidien, dont les téléphones mobiles, font actuellement l’objet d’une pénurie mondiale. L’Europe veut produire 20 % des semi-conducteurs dans le monde.