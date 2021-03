Fitbit annonce Ace 3, son bracelet connecté destiné aux enfants

Après avoir séduit son public adulte, Fitbit présente son nouveau bracelet Ace 3, pensé pour les enfants à partir de six ans.

Pensée pour les enfants à partir de six ans, la nouvelle Fitbit Ace 3 est la dernière génération de montres connectées de la firme de Google. Comme sur les modèles adultes, la Ace 3 permet non seulement de suivre l’activité physique de son porteur, mais aussi ses habitudes de sommeil. Conçu pour résister aux chocs et à l’eau, le bracelet arbore un design coloré et ludique. Il propose aussi un écran OLED de 0.72 pouce en 128×72 px, ainsi qu’une autonomie annoncée d’une semaine.

Esthétiquement, la Ace 3 reprend le même bracelet que sa prédécesseur la Ace 2, mais intègre du caoutchouc, ainsi que plusieurs options de personnalisation supplémentaires. Côté bracelet d’abord, plusieurs coloris de base sont proposés (noir et bleu), mais la marque a déjà annoncé l’arrivée d’un nouveau modèle à l’effigie des Minions de Moi, moche et méchant. Enfin côté écran, la marque a annoncé l’arrivée de plusieurs nouvelles “clock faces”, des skins animés qui viendront s’ajouter à l’interface de la montre.

Sur le plan logiciel, la Fitbit Ace 3 promet de mettre l’accent sur le suivi d’exercice, tout en améliorant le contrôle parental depuis l’application Fitbit. Les parents pourront ainsi non seulement communiquer plus facilement avec leurs rejetons grâce aux notifications, mais aussi suivre en temps réel l’activité physique. L’objectif pour le constructeur, encourager les plus jeunes à bouger et à décrocher des écrans, pendant une période où la situation sanitaire nous pousse plutôt à stagner sur le canapé.