Huawei dévoile ses nouveaux FreeBuds 4i

Dans un communiqué, la firme donne un premier aperçu des produits, qui remplaceront les Huawei FreeBuds 3i. La firme met l’accent sur la réduction de prix et mise sur son prix contenu pour séduire de nombreux utilisateurs.

Moins d’un an après la sortie des Huawei FreeBuds 3i, la marque revient dans le domaine de l’audio avec une nouvelle itération de son produit. Dans un communiqué, la marque détaille les caractéristiques des Huawei FreeBuds 4i, qui affichent une nouvelle fois un prix très condensé. L’accent a été mis sur la réduction de bruit active, qui se veut plus adaptée à toutes les situations. Elle repose sur un algorithme qui identifiera différents scénarios comme par exemple « un centre-commercial bondé, un transport en commun bruyant, une gare, un bureau et même une voix humaine pour une optimisation de la réduction active du bruit ». Il sera aussi possible d’activer le mode « Awareness » pour permettre à l’utilisateur de mieux entendre l’environnement extérieur, sans avoir à retirer ses écouteurs, simplement en appuyant sur les écouteurs. La réduction de bruit environnant est aussi au cœur de la stratégie de Huawei pour la gestion des appels. Dans l’optique d’améliorer la qualité des discussions téléphoniques, Huawei adopte trois technologies anti-interférences comme celle qui repose sur une formation de faisceaux capable de détecter la voix de l’utilisateur avec précision et ainsi de l’isoler du reste. Un système de double micro permet de réduire le bruit du vent alors qu’une technologie reposant sur l’intelligence artificielle permettra de filtrer de reste des sons environnants. Dans sa précédente itération, Huawei promettait de réduire le niveau de l’ambiance extérieur jusqu’à 32db. Ici, la marque annonce avoir mis la barre encore plus haut.

10 heures de lecture continue

Pour permettre à ses utilisateurs de profiter plus longtemps de leur musique, la marque a aussi revu ses performances en matière d’autonomie à la hausse. Les FreeBuds 4i peuvent tenir jusqu’à 10 heures lorsque la réduction de bruit active est inactive, contre 7,5 lorsqu’elle est activée. C’est beaucoup plus que ses prédécesseurs, qui affichaient quant à eux 3,5 heures. Ici, avec le boîtier de chargement, la durée de vie de la batterie peut atteindre les 22 heures cumulées. Il sera possible de profiter de 4 heures d’écoute en seulement 10 minutes de chargement, plus question de tomber en rade de batterie donc. Sous le capot, les écouteurs embarquent un driver de 10 mm pour offrir une amplitude large et des basses de hautes performances. Les écouteurs adoptent également le « PEEK + PU », un diaphragme composite polymère qui devrait offrir une sensibilité élevée et une réponse dynamique riche. Reste à voir désormais si la firme réussira le pari de proposer une qualité sonore améliorée, là où les 3i avaient largement déçu les critiques. Pour s’en assurer, il faudra patienter jusqu’au 22 mars prochain, date de commercialisation du produit en France. Ils seront commercialisés au prix conseillé de 99,99 euros et sont déjà disponibles à la précommande sur le site français du constructeur. Trois coloris sont proposés : noir, rouge et blanc.