Twitch chercherait à apaiser les annonceurs en établissant un « score » des streamers

Le Brand Safety Score permettrait aux annonceurs de mieux cibler leurs investissements publicitaires. Twitch n’a pas démenti cette démarche mais n’a encore rien annoncé officiellement.

Un étudiant en cybersécurité du nom de Daylam Tayari a découvert dans l’interface de programmation interne de Twitch un programme nommé Brand Safety Score. Ce programme se base sur plusieurs facteurs pour évaluer les streameurs, à savoir leur âge, leur statut de partenaire, leur historique de bannissement, etc, afin de leur attribuer un annonceur plus adapté. L’étudiant a même publié des images de sa découverte sur Twitter. Suite à cela, Twitch a souhaité répondre immédiatement, coupant l’herbe sous le pied des internautes méfiants.

Twitch has added an automatic Brand Safety Score which grades how brand friendly every streamer is based on things like chat behavior, ban history, manual ratings by Twitch staff, games played, age, automod and more (See below).

1/5 pic.twitter.com/VBl4HjGv7t — Daylam 'tayari' Tayari (@tayariCS) March 9, 2021

Interrogée par Engadget, l’entreprise à répondu que « nous explorons des moyens d’améliorer l’expérience sur Twitch pour les spectateurs et les créateurs, y compris s’agissant d’une meilleure correspondance des publicités aux différentes communautés. La confidentialité des utilisateurs est essentielle sur Twitch et, à mesure que nous affinons ce processus, nous ne poursuivrons pas de démarche pouvant compromettre cette priorité. Rien n’a encore été lancé pour l’instant, aucune information personnelle n’a été partagée, et nous tiendrons notre communauté informée de toute mise à jour en cours de route ».

Parmi les facteurs pris en compte dans la notation, on retrouve également l’utilisation de l’automod et son niveau, la relation du streameur avec Twitch, ainsi qu’une évaluation manuelle de la part d’un employé de Twitch. Cette notation permettrait aux annonceurs d’y voir plus clair dans la multitude de streameurs existants sur la plateforme afin de mieux cibler leurs investissements. Cette méthode n’est pas si surprenante puisqu’une démarche similaire est déjà présente sur un autre réseau d’influence, Youtube. Cependant, savoir quels facteurs sont pris en compte dans la notation pourrait permettre aux streameurs de rester en haut de la pile plus facilement.