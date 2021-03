Instagram lance sa version Lite dans 170 pays

Destinée à séduire les nouveaux marchés émergents, et notamment l’Inde, l’application Instagram Lite propose la majorité des fonctionnalités offertes par la plateforme.

Si Facebook a déjà conquis nos vastes contrées, le groupe sait qu’il a encore une grosse marge de progression sur les pays émergents. Pour assurer sa croissance, et après trois ans de préparation intensive, le réseau social a annoncé l’arrivée d’Instagram Lite. Moins gourmande en data que l’application originale, cette version allégée de la plateforme de partage de photos et de vidéos ne pèsera que 2 Mo sur un smartphone. Lancée aujourd’hui dans près de 170 pays, l’application propose sensiblement les mêmes fonctionnalités qu’Instagram, et donne même accès aux Reels. Sans surprise, Instagram Lite arrive avec tout un nouveau package linguistique.

“Instagram Lite a offert une opportunité unique pour nous de livrer la même expérience avec autant de contraintes” – Nick Brown, chef de produit Facebook

Réduire le poids… et le reste

Pour passer de 30 Mo à 2 Mo, les développeurs d’Instagram Lite ont ainsi rogné sur de nombreux éléments graphiques. Ainsi, le mode sombre n’est plus disponible, de même que les achats in-app et l‘affichage de la publicité. De plus, le cryptage de bout en bout n’est pas accessible. Pour autant, promet Facebook, la plupart de ces fonctionnalités devraient être implémentées dans les mois à venir. Malgré ces quelques coupes de contenu, Instagram Lite pourrait bien permettre au groupe de coloniser un marché particulièrement prometteur, à l’image de Facebook Lite lancé en 2015 et qui comptabilise plus de 200 millions d’utilisateurs actifs par mois.