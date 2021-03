Apple : des nouvelles des MacBook Pro M2 et d’un zoom périscopique sur iPhone

Les rumeurs autour des prochains produits Apple battent leur plein ! Deux nouveaux MacBook Pro équipés de puces maison sortiraient cette année, tandis qu’un célèbre analyste envisage l’arrivée d’un zoom périscopique sur l’iPhone.

Ça s’agite du côté des rumeurs concernant les futurs produits d’Apple. Tandis que le Nikkei estime que les futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces devrait débarquer au second semestre de cette année, l’intarissable Ming-Chi Kuo évoque l’arrivée d’un zoom périscopique sur l’iPhone. On fait le point !

Deux nouveaux MacBook Pro d’ici la fin de l’année

D’après les sources du Nikkei, quotidien japonais réputé pour son sérieux, Apple aurait prévu de mettre en route la production de deux nouveaux MacBook au mois de mai ou de juin, pour un lancement prévu au second semestre. Ces deux machines devraient inaugurer une toute nouvelle puce Apple Silicon, qui porterait le nom d’Apple M2, et l’ordinateur le plus haut de gamme des deux pourrait même avoir le droit à une puce Apple M2X. En mettant en relation cette nouvelle information avec d’autres rumeurs plutôt pressantes, on imagine qu’il s’agit là des prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces.

D’après les précédentes rumeurs à leur sujet, ces deux laptops devraient bénéficier d’un tout nouveau design. On retrouverait des bordures plus fines autour de l’écran — ce qui permettrait à Apple de caser une dalle de 14 pouces dans un châssis équivalent à celui de l’actuel 13,3 pouces — et le retour de quelques anciens ports portés disparus depuis la génération 2016, comme un HDMI, un lecteur de cartes SD, et même un connecteur de charge MagSafe. Il se murmure également que ces modèles abandonneraient la Touch Bar pour revenir à des touches traditionnelles.

L’abandon de l’encoche et un zoom périscopique sur l’iPhone… en 2023 ?

Pour poursuivre sur les rumeurs Apple, notons que Ming-Chi Kuo s’est fendu d’une petite déclaration concernant le zoom périscopique qui pourrait débarquer sur l’iPhone. Si certaines rumeurs envisageaient son arrivée dès cette année, sur l’iPhone 13, le célèbre analyste estime que ce nouveau capteur attendrait l’année prochaine avant de se montrer… ce qui ferait un peu tard par rapport aux concurrents, qui proposent ce type de capacité depuis un an chez Samsung (avec le Galaxy S20) et presque deux ans chez Huawei (avec le Huawei P30 Pro). Aussi, Kuo estime que l’encoche pourrait tirer sa révérence en 2023, grâce à une nouvelle conception « unibody » et la réduction de la taille des composants nécessaires à Face ID. En attendant, Apple prévoirait tout de même de doter son iPhone de 2021 d’un nouveau téléobjectif, qui proposerait six lentilles au lieu de cinq actuellement. C’est toujours ça de pris…