Disneyland Paris ne rouvrira pas en avril

Mauvaise nouvelle pour les fans du parc aux grandes oreilles. Alors que Disneyland Paris devait initialement rouvrir le 2 avril prochain, ce dernier restera finalement fermé jusqu’à nouvel ordre en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.

La première destination touristique d’Europe va rester fermée, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Après une première période de fermeture l’année dernière, le parc aux grandes oreilles avait finalement rouvert à la mi-juillet. Un répit de courte durée, puisque suite à l’annonce gouvernementale du 28 octobre 2020, Disneyland Paris avait encore une fois été contraint d’afficher portes closes. Plus de quatre mois après cette décision, les visiteurs avaient pris leur mal en patience en attendant la date fatidique du 2 avril prochain, la réouverture annoncée du parc. Pourtant, il semblerait que les choses soient plus compliquées que prévu. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux aujourd’hui, Disneyland Paris indique en effet que ses deux parcs resteront fermés, pour une durée encore indéterminée.

Sans donner de nouvelle date butoir, le service de communication du parc explique ainsi : “Nous restons optimistes quant à notre réouverture prochaine, et nous vous tiendrons informés dès que possible”. Pour les visiteurs ayant réservé un séjour dans les semaines à venir, le parc indique avoir mis à jour ses conditions commerciales en vue d’un remboursement. Il est ainsi possible de modifier sans frais ses dates de séjour depuis le site officiel. Un système de remboursement intégral est également disponible sur simple demande. À l’international, la situation n’est pas beaucoup plus réjouissante, puisque de nombreux parcs gardent eux aussi portes closes, à l’exception de Tokyo Disney Resort, Walt Disney World Resort et Shanghai Disneyland. En attendant le retour à une situation sanitaire normale, l’option la plus sûre reste donc de prendre un abonnement à Disney+, qui vient de dépasser les 100 millions d’abonnés.