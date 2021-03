Hyundai présente son minivan, aux allures de vaisseau spatial

Alors que le SUV s’impose comme la norme pour l’industrie de l’automobile, Hyundai prend le contre-pied en proposant un nouveau minivan aux allures futuristes. Baptisé Staria, il devrait être présenté plus en détails dans les prochaines semaines.

Depuis plusieurs années maintenant, le SUV s’est imposé comme la meilleure alternative pour les familles nombreuses. Si le mini van semblait mort et enterré, Hyundai pourrait bien changer la donne avec son nouveau véhicule, aux lignes futuriste. Baptisé Staria, il adopte un look sobre et résolument efficace pour convaincre ses futurs utilisateurs. Avec ses allures de vaisseau spatial, il promet déjà un confort sans égal à l’intérieur de l’habitacle. Entièrement modulable, comme la plupart des véhicules du genre, le Staria bénéficie d’un tableau de bord épuré avec un écran à l’avant, pour on l’imagine le GPS et la gestion de la musique. Pour le moment, Hyundai reste discret quant aux restes des caractéristiques, mais annonce que de plus amples informations seront données dans les prochaines semaines. Sur les quelques images partagées par la firme, on peut néanmoins apercevoir les sièges qui seront proposés à l’arrière. Sans surprise le constructeur mise sur le confort avec notamment une extension du siège à l’avant pour permettre de reposer ses pieds. À l’avant, il bénéficie d’un pare-brise panoramique qui s’étend au-dessus de la tête du conducteur.

Un van électrique ?

Pour le moment, Hyundai ne détaille pas ce que le Staria aura sous le capot. La firme n’a en effet pas indiqué s’il s’agissait un véhicule électrique ou à moteur thermique. Dans son communiqué, elle explique qu’il sera proposé sur certains marchés, sans pour autant préciser lesquels, ni même quand. Le constructeur annonce aussi qu’une version Premium sera commercialisée. Il faudra donc faire preuve d’encore un peu de patience avant de découvrir complètement la bête. Au vu des quelques clichés dévoilés, on peut d’ores et déjà dire c’est assez prometteur.