Ryan Coogler : ses difficultés à écrire Black Panther 2 sans Chadwick Boseman

Après le décès de Chadwick Boseman, Ryan Coogler a la lourde de tâche de continuer l’aventure sans son personnage principal. « C’est la chose la plus difficile que j’ai eu à faire de ma vie » confie le cinéaste déjà à l’œuvre sur le premier opus.

En août dernier, Chadwick Boseman s’éteignait en laissant les fans de son personnage chez Marvel orphelins. Rapidement, Disney avait annoncé avoir pris la décision de maintenir le tournage du deuxième opus de Black Panther. Invité du podcast Jemele Hill is Unbothered, le réalisateur Ryan Coogler explique comment il fait face à ce deuil : « Je suis incroyablement triste de l’avoir perdu, mais aussi très heureux d’avoir pu passer du temps avec lui. » Il ajoute « devoir faire en sorte que Black Panther 2 se fasse sans cette personne si particulière, qui était à la base de ce film, est la chose la plus difficile que j’ai eu à faire de ma vie ». Il explique travailler actuellement à l’écriture du scénario. Le tournage devrait débuter en juillet 2021, pour une durée minimum de 6 mois. Le film sera ensuite diffusé sur nos écrans en juillet 2022.

Qui pour remplacer Chadwick Boseman ?

Si Marvel a rapidement annoncé que le second opus ne serait pas annulé, la firme a aussi confirmé son envie de ne pas remplacer l’interprète de T-Challa. Ainsi, il reste une grosse part d’ombre sur l’intrigue qui sera déroulée dans le film de Ryan Coogler. Plusieurs solutions s’offrent désormais à Marvel. On pourrait imaginer que Shuri, la petite sœur du roi du Wakanda soit investie du rôle de Black Panther après la disparition de son frère. Elle a les épaules pour endosser cette responsabilité et son capital sympathie auprès du public pourrait jouer en sa faveur. Marvel pourrait aussi miser sur une nouvelle incarnation de la panthère noire, portée par un nouvel acteur et pourquoi pas nous offrir un saut dans le passé. On pourrait imaginer que l’intrigue s’intéresse à T’Chaka, le père décédé du héros ou même à un autre de ses ancêtres. Quoiqu’il en soit, il faudra patienter encore un peu avant d’en avoir le cœur net. Le début du tournage devrait nous donner quelques indications quant à la stratégie adoptée à Ryan Coogler et Marvel.