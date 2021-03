Apple nous montre à quel point ses apps sont curieuses… ou pas

Dans un souci de transparence, Apple recense toutes ses applications sur une nouvelle page de son site et nous montre à quel point chacune d’entre elles collectent nos données personnelles.

« La transparence, c’est la meilleure politique », titre Apple sur une nouvelle page de sa rubrique confidentialité de son site, disponible uniquement en anglais pour l’instant. Sur cette page, le constructeur dénombre toutes ses applications, et y rassemble leurs différentes étiquettes de confidentialité. Cela permet de se rendre compte, pour chaque application Apple, de la façon dont sont collectées, ou non, nos données personnelles à l’utilisation.

Ce n’est pas la première fois que la firme californienne met la confidentialité à l’honneur. Depuis des années, elle cherche à rendre ses appareils et logiciels plus respectueux de la vie privée de ses utilisateurs, et, en décembre 2020, elle publiait déjà ses étiquettes de confidentialité sur les différentes pages de ses applications sur l’App Store. Apple devrait par ailleurs franchir une nouvelle étape en terme de transparence avec iOS 14.5, qui va forcer les développeurs d’applications à demander l’autorisation à la firme avant de se mettre à suivre leurs utilisateurs par le biais de trackers, ce qui ne plait pas vraiment à Facebook.

Dans cette nouvelle page, Apple recense toutes ses applications maison, sans exception, l’occasion d’y retrouver des apps plutôt obscures, toujours éditées par la firme, qui permettent par exemple de faire certifier ses appareils Made for iPhone (MagSafe Certification Asst.), ou encore de permettre aux entreprises de créer des plans à l’intérieur des bâtiments (Indoor Survey). Sinon, on y retrouve les classiques Mail, Santé, Plans, FaceTime, Messages ainsi que des logiciels professionnels comme Final Cut Pro, Logic Pro ou encore Xcode. La démarche reste en tout cas très bonne pour l’intégrité de nos données personnelles, et on espère que cela donnera des idées à d’autres constructeurs.