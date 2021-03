Sonos : un partenariat avec Audi pour équiper la Q4 E-Tron

Pour la première fois de son histoire, Sonos fait équipe avec un constructeur automobile pour intégrer sa technologie dans un véhicule. Il s’agit de la Q4 E-Tron, la prochaine voiture électrique d’Audi, qui sera dévoilée en détails le mois prochain. Sonos n’a pas pu faire autrement que de confirmer l’information, Audi ayant partagé de nouvelles images de l’intérieur du véhicule, où apparaissent son logo.

« Nous voulons être présent dans différentes catégories audio », a expliqué Patrick Spence, le CEO de Sonos durant une réunion avec des actionnaires. « Et une des grandes catégories, c’est l’automobile », souligne-t-il. Ce premier partenariat avec Audi va apporter au constructeur automobile « l’expérience » audio de Sonos à la Q4 E-Tron. Des détails seront annoncés au moment du lancement de la voiture.

Pour le moment donc, on ignore comment Sonos compte s’intégrer dans le véhicule, mais il est possible que l’on pourra écouter de la musique sur le système audio de l’E-Tron depuis un smartphone en Wi-Fi ou en Bluetooth. Un système audio qui pourrait même être fourni par Sonos. En tout cas, Sonos rejoint un club prestigieux de fabricants de produits audio qui travaillent avec le secteur automobile : Bose, Bowers & Wilkins ou encore Bang & Olufsen en font partie.

A first look into the new #Audi Q4 e-tron: The #AR head-up display brings the real and virtual worlds together – its airy and spacious #interior is complemented by a new steering wheel generation with touch operation. Future starts from within >> https://t.co/wo78xkEh9A pic.twitter.com/6MXr8OJrHZ

— Audi (@AudiOfficial) March 9, 2021