Considéré comme le premier ordinateur analogique au monde, le mécanisme d’Anticythère viendrait d’être percé à jour par les chercheurs d’une université britannique.

Depuis plus d’un siècle, les chercheurs tentent de résoudre le mystère du mécanisme d’Anticythère. Découverte en 1901 par des plongeurs au large des côtes crétoises, le mécanisme est aujourd’hui considéré comme le tout premier ordinateur analogique du monde. Évidemment, pas de circuit imprimé ni de système d’exploitation au programme, mais plusieurs dizaines d’engrenages dentés, capables de calculer les positions astronomiques. Conçu il y a plus de 2000 ans, ce super-calculateur analogique antique pourrait enfin avoir été percé à jour, rapporte le site de The Guardian. En effet, des scientifiques de la London’s Global University (UCL) affirment cette semaine avoir réussi à déchiffrer — du moins en partie, l’étonnant objet.

Après avoir construit une réplique fonctionnelle de la machine d’Anticythère en utilisant les moyens modernes, puis ceux de l’époque antique, les chercheurs en charge de l’enquête révèlent avoir réussi à mieux appréhender le mécanisme. En combinant la méthode mathématique décrite par le philosophe grec Parménide aux travaux de l’ancien conservateur du London Sciences Museum Michael Wright, les chercheurs ont ainsi pu reproduire les calculs du mécanisme, et compléter ses parties manquantes. Ce dernier était à l’époque capable de prédire les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes connues des scientifiques antiques, à savoir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Un bijou d’ingénierie, dont il n’existe pour le moment aucun autre exemplaire dans le monde. Pour les scientifiques en charge de l’enquête, il s’agit encore de déterminer si l’objet singulier était un jouet, un outil de mesure ou une simple illustration pédagogique.

Pour en savoir plus sur les récentes découvertes autour de la machine d’Anticythère, le compte-rendu complet de l’enquête menée par la London’s Global University est à lire en anglais dans la prestigieuse revue scientifique Nature.