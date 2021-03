Apple arrête le HomePod, sa première enceinte connectée

La firme californienne vient d’annoncer l’arrêt de la production du HomePod, sa première enceinte connectée lancée en 2018.

Après trois ans de bons et loyaux services, le HomePod tire sa révérence. Apple a en effet indiqué ce week-end qu’elle comptait arrêter de produire son enceinte connectée, afin de concentrer ses efforts sur la seconde version de l’enceinte, le HomePod Mini, paru en fin d’année dernière. Le HomePod continuera désormais d’être vendu jusqu’à épuisement total des stocks.

« Le HomePod mini a été un succès depuis son lancement à l’automne dernier, en offrant aux utilisateurs un son incroyable, un assistant intelligent, et un contrôle de leur maison connectée pour seulement 99 dollars. Nous concentrons nos efforts sur le HomePod mini. Nous arrêtons le HomePod originel, qui continuera à être disponible tant qu’il y aura des stocks via notre site, les Apple Store et les revendeurs Apple autorisés. Apple fournira des mises à jour et des services à ses utilisateurs de HomePod, et une assistance technique au travers d’Apple Care » a expliqué Apple auprès de nos confrères de Techcrunch.

Le HomePod premier du nom rejoint ainsi l’iMac Pro, le tout-en-un premium de la firme lancé fin 2017, dont la production a elle aussi été arrêtée récemment. Mais si la firme a sans doute prévu de lancer un nouvel iMac avec un nouveau design et équipé d’une de ses puces maison durant l’année, d’après de nombreuses rumeurs, l’HomePod n’a pas de véritable remplaçant. Le HomePod Mini reste en effet une petite enceinte d’appoint, loin de proposer les qualités sonores de l’enceinte d’origine, qui avait par ailleurs nécessité près de cinq années de recherche et développement avant de voir le jour. Son prix plancher de 99€ lui permet néanmoins d’être bien plus compétitif que le HomePod, lancé à 349€ avant d’être rapidement baissé à 329€. Reste à voir si Apple ne nous prépare pas un nouveau concept d’enceinte pour prendre la place du HomePod original.