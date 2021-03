Certains jeux Bethesda devraient bénéficier du FPS Boost de Microsoft

L’information a été dévoilée dans un podcast par Jeff Rubenstein, bien qu’il ait été édité le lendemain de l’annonce. Quels jeux seraient concernés ?

Microsoft a lancé sa fonctionnalité FPS Boost le mois dernier et elle est déjà disponible sur cinq jeux, dont Farcry 4 et Watch Dogs 2. C’est une fonctionnalité qui permet de doubler la fréquence d’images par seconde, offrant une grande fluidité et fiabilité de l’image sur les jeux compatibles, une expérience plutôt intéressante surtout pour les jeux de tir à la première personne. Le FPS Boost devrait bientôt être aussi compatible avec certains jeux Bethesda. L’information a été dévoilée lors du dernier podcast officiel de Xbox avec Larry Hryb alias « Major Nelson » et Jeff Rubenstein, Conseiller Principal en Communications chez Xbox.

Cette démarche fait suite à l’acquisition récente de Bethesda par Microsoft qui a récemment été validée par l’Union Européenne. Dans la foulée, Microsoft a annoncé que la plupart des jeux iconiques de Bethesda ont été ajoutés au catalogue du Xbox Game Pass dès le 12 mars. Parmi ces jeux, on compte des licences cultes telles que Fallout, The Elders Scrolls, ou encore Wolfenstein. Les cinq jeux qui devraient bénéficier du FPS Boost sont aussi disponibles sur le Xbox Game Pass. Il s’agirait des titres Fallout 4, Fallout 76, Prey, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition et Dishonored: Definitive Edition.

Cependant, peu après que les médias aient relayé l’information, il semblerait que la partie du podcast mentionnant les jeux Bethesda et le FPS Boost ait été coupée au montage. Pour le moment, on ne sait toujours pas si cela veut dire que c’était une erreur de la part de Jeff Rubenstein ou si l’annonce était un peu prématurée. Microsoft ne s’est pas encore exprimé sur ce sujet officiellement. Il faut dont prendre cette information avec des pincettes pour le moment.