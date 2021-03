Apple : ne comptez pas vous procurer des AirPods 3 tout de suite

Si toutes les rumeurs s’accordaient sur une présentation imminente, un analyste particulièrement réputé affirme que les AirPods 3 seraient finalement lancés en fin d’année.

Ils étaient attendus au tournant ces prochaines semaines, mais il faudra certainement attendre encore de longs mois avant de pouvoir mettre la main dessus. Finalement, les AirPods 3 ne sortiraient pas avant la fin de l’année, d’après une nouvelle note de l’analyste Ming Chi Kuo. Selon lui, la troisième génération d’AirPods n’entrerait pas en production avant le troisième trimestre 2021, contrairement au lancement imminent auquel s’attendaient plusieurs sources, notamment durant une keynote en préparation pour le 23 mars.

Si Apple retarde ce lancement, ce serait parce que les AirPods ne connaîtraient pas un grand succès cette année, explique Ming Chi Kuo. Après en avoir expédié par moins de 90 millions d’unités en 2020, Apple n’en vendrait que 78 millions d’exemplaires d’après ses estimations, soit une baisse de 13% d’une année sur l’autre. Les AirPods 3 permettraient avant tout à Apple de dynamiser ses ventes à l’approche des fêtes de fin d’année.

Quoi de prévu avec les AirPods 3 ?

Pour rappel des précédentes fuites au sujet des AirPods 3, on s’attend à un tout nouveau design inspiré des AirPods Pro, à la différence près qu’il ne s’agirait pas d’écouteurs intra-auriculaire et qu’ils ne profiteraient pas de la réduction de bruit active. Les tiges seraient plus courtes, et le boîtier de charge devrait s’apparenter à celui des écouteurs haut de gamme d’Apple. En novembre dernier, le site 52audio partageait déjà de premiers rendus des écouteurs basés sur des clichés volés. Depuis, la plupart des rumeurs s’accordent à dire qu’ils ressembleront bien à cela. Réponse… en fin d’année.

AirPods Small / AirPods 3 via 52audio pic.twitter.com/oxJHCO5bga — DuanRui (@duanrui1205) November 5, 2020